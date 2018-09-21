Обвиняемый в мошенничестве подрядчик «Роскосмоса» скрылся в США. СК объявил его в розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК). Об этом заявил представитель СКР на заседании Басманного суда Москвы, который в четверг, 20 сентября, заочно арестовал Сластихина.

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — цитирует следователя РБК.

Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».

Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. Официальный сайт компании, указанный в базе СПАРК, доступен только с помощью сервиса web.archive. В его сохраненной версии среди проектов перечислены больше десятка объектов оператора российских космодромов ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Кроме того, сохранилась копия лицензии ФСБ на допуск ООО «Инженерные системы» к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

Среди контрактов «Инженерных систем» — реконструкция и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), которое среди прочего обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения, а также реконструкция административных зданий ФГУП «Центр «Звездный» «Роскосмоса».

В материалах Арбитражного суда Москвы о банкротстве «Инженерных систем» со ссылкой на выводы проверки ФНС утверждается, что объявленный в розыск предприниматель также фактически контролировал компании «ГлобалСтрой» и «Стратегия строительства».

Среди заказчиков «ГлобалСтроя» и «Стратегии строительства» также структуры «Роскосмоса», в основном ЦЭНКИ, в том числе входящий в него Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 года по делу о банкротстве ООО «Инженерные системы», Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам своей компании на сумму 908 млн руб. В число этих требований включены больше 200 млн руб., которые пытался взыскать с «Инженерных систем» ЦЭНКИ.

Из материалов, которые зачитала на заседании по мере пресечения для Сластихина судья Юлия Сафина, следует, что заочное обвинение бизнесмену было предъявлено еще 7 августа. Уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск, а 11 сентября — в международный.