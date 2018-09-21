Президент Чехии заступился за Венгрию перед Европарламентом

Чешский президент Милош Земан поддержал Венгрию, которую Европарламент заподозрил в несоблюдении договора с ЕС. Об этом 20 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на ТVBarrandov.

«Еврокомиссия всё время призывает нас к солидарности. Что ж, я проявлю ее: я солидарен с Венгрией. Потому что она противится оказываемому на нее давлению, а также потому, что это касается не только Венгрии, но также и Польши, и Словакии, да, в конце концов, и Чехии. Вопрос только в том, кто следующим будет в этой очереди», — сказал Земан.

По его словам, важную роль играет сотрудничество соседних центральноевропейских стран в рамках неформального объединения — Вышеградской четверки (Чехия, Польша. Словакия и Венгрия – V4). Земан считает, что благодаря усилиям этого союза удалось «уничтожить эту уродливую идею о квотах по обязательному распределению нелегальных беженцев по странам ЕС».

Ранее Владимир Путин назвал Венгрию одним из ключевых партнеров России в Европе. Премьер-министром Венгрии Виктор Орбан встретился с российским лидером в Москве 18 сентября.

На прошлой неделе депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой заявили об угрозе отступления Венгрии от демократических принципов ЕС и рекомендовали задуматься и принятии соответствующих мер.