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Спорт
21.09.2018 01:17
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Счет по игре. Первое очко «Зенита» Семака на евровыезде

Удар в штангу, необязательные желтые карточки и продолжение ротации стартового состава: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги первого матча группового этапа Лиги Европы.

Счет по игре. Первое очко «Зенита» Семака на евровыезде

fc-zenit.ru

Мы уже неоднократно писали о том, как Семак использует принципы ротации. В столице Дании с первых минут на поле вышли Александр Анюков в роли левого защитника, Луиш Нету в центр обороне, вернулся в стартовый состав Роберт Мак. Звездный новичок Клаудио Маркизио второй раз остался в запасе.

«Зенит» уже играл против датского клуба – на сборах в январе 2018 года. Тогда в товарищеском режиме петербуржцы оказались существенно сильнее: 5-0, мячи забивали Александр Кокорин, Андрей Панюков, Александр Кокорин и Матиас Краневиттер.

Петербургский клуб начал с позиции силы, первую половину первого тайма датчане играли без мяча, изредка подходя к радиусу штрафной Андрея Лунева. К 20 минуте процент владения мячом выровнялся, тем не менее, опасных моментов команды не создавали. В конце первого тайма момент был у Себастьяна Дриусси, но в ближнем бою переиграть финского вратаря «Копенгагена» Йессе Йоронена не смог. Буквально через минуту опасно ответили датчане: Александр Анюков потерял позицию, и Роберт Сков пробил в штангу.

Волшебным образом на перерыв «Зенит» ушел, ведя в счете: Дриусси на линии штрафной поймал отскок и вывел Мака один на один. Словак оказался точен, хотя гол из логики игры, мягко скажем, не вытекал.

Второй тайм «Зенит» начал сверхактивно, моменты были у Игоря Смольникова, Бранислава Ивановича и Александра Ерохина. На 58 минуте вместо голеодора Мака на поле вышел Маркизио. Итальянец явно привыкает к новым реалиям и пока не очень понимает, с кем он играет на поле. Тем не менее, Клаудио удачно вступал в отборы и выдал одну невероятную передачу на Ерохина. К сожалению, воспитаннику барнаульского футбола не хватило техники конвертировать этот пас в голевой момент.

«Копенгаген» сравнял буднично. Голевая передача пришла с правого фланга: там последовательно выключились из эпизода Далер Кузяев и Смольников, который, увы, провел очередной неоднозначный матч. На 63 минуте Виктор Фишер получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу. Лунев прыгнул слишком рано, оказался отыгран, а Анюков упустил выскочившего из-за спины Пиероса Сотириу, который буквально вкатился с мячом в ворота. За «Копенгаген» в этом эпизоде помимо футбольной мысли сыграло невероятное желание: на стадионе «Паркен» собралось 19 тысяч болельщиков и болели они без пауз, это чувствовалось даже по телетрансляции.

Концовка матча ознаменовалась парадом замен и упущенными моментами «Зенита». Семак выпустил на поле Заболотного и Олега Шатова. Моменты были у Ерохина. Александр даже забил гол, но судья отменил его из-за очевидной игры рукой. Дзюба здорово поборолся при входе в штрафную, но болгарский судья Георги Кабаков увидел фол в атаке, которого не было. Дзюба обоснованно возмутился, за что получил желтую карточку. Справедливости ради – правила в том эпизоде нарушал защитник датчан.

Семак в Копенгагене смог набрать первое очко в Лиге Европы на выезде. В августе в двух городах на букву «М» «Зенит» только проигрывал: 4:0 в Минске и 2:1 в Мольде. После поражения в Норвегии Семак выдал формулировку «Зенит» – средняя команда». Действительно, нынешний «Зенит» вряд ли может навязывать игру в тональности «доминируй, унижай», и ничья на выезде в первом матче мини-турнира из шести игр группового этапа – определенно достижение для этого «Зенита». Это нужно принять на данной стадии развития и продолжить смотреть, благо, игра с чемпионом страны «Локомотивом» уже в воскресенье.

К слову, из российских клубов в еврокубках победу смог добыть лишь «Краснодар», который сумел обыграть клуб «Акхисар Беледие» из Турции. «Спартак» и «Локомотив» проиграли «Рапиду» и «Галатасараю» в Вене и Стамбуле соответственно. ЦСКА умудрился вырвать ничью в игре против «Виктории» из чешского города Пльзень.

После матча Семак повторил свой комментарий про группу: «Как говорили и перед матчем: группа достаточно ровная, игра получилась такая же равная. Результат по игре. В первом тайме мы не очень хорошо смотрелись, во втором играли лучше. К сожалению, пропустили, а сами не забили второй мяч. К сожалению, не выиграли. Были шансы победить, но думаю, что результат по игре».

Эпизоды с голом «Копенгагена», ударом в штангу и вклада Анюкова в эти моменты Семак прокомментировал так: «Гол пришел с другого фланга. Что касается первого момента, он пошел читать ситуацию на случай передачи или удара по воротам. Немного отвалился от линии, но нужно отметить хорошее индивидуальное мастерство соперника. Футбол — это не только игра ошибок, но и игра мастеров, как в данном случае. Что касается Набиуллина и Анюкова, то никакой системы нет. Понимаем, что Саше тяжело играть в каждом матче, но когда он выходит, то у меня никаких вопросов к нему не может быть».

Ерохин в послематчевом комментарии расстроился ничьей: «Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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