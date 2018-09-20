«Зенит» упустил победу в матче с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Вничью завершился матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» в четверг, 20 сентября, в столице Дании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Первыми забили петербуржцы. На 44 минуте игры с передачи Себастьяна Дриусси забил Роберт Мак. Датчане сравняли на 62 минуте, благодаря точному удару Пьероса Сотериу.

Обе команды получили по одному очку. Следующий матч «Зенит» сыграет в рамках чемпионата Российской премьер-лиги против «Локомотива» 23 сентября в Петербурге.