Росалкогольрегулирование со второй попытки пересчитало пиво «Метрополя». В пабе на Садовой арестовано больше тонны

Натолкнувшись на категоричное «нет» от ресторана в центре Петербурга, сотрудники Росалкогольрегулирования отступили, но не сдались. Второй раз за пивом они пришли в усиленном составе, и директриса не устояла.

Как стало известно «Фонтанке», 20 сентября контрольный отдел Росалкогольрегулирования (РАР) по Северо-Западу предпринял второй заход к пивоварне «Метрополя» на Садовой 22/2. С гендиректором гастропаба проверяющие встречались два дня назад, но знакомство не задалось Стремление РАР сверить остатки напитков понимания у руководства не нашло. От административного дела директриса отгородилась юристами, вызванный на помощь проверяющим полицейский не убедил.

Сотрудники отступили и дали «Метрополю» возможность немного порадовать пивных гурманов. К новой попытке подготовились и за алкоголем пришли с подкреплением. Под арест в связи с признаками «серого» оборота попали шесть видов живого напитка, общим объёмом почти в 1300 литров. Изымать продукт местного варочного цеха не стали, ограничившись запретом на торговлю. Продажа арестованного рискует дополнить административное дело уголовным.