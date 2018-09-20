Порошенко лишили звания почётного гражданина Вероны

Звания почётного гражданина Вероны лишён президент Украины Пётр Порошенко Соответствующее решение принял местный муниципалитет. Об этом 20 сентября пишет Sputnik Italia.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — сообщил член городского совета Вито Коменчини.

Порошенко получил звание почётного гражданина Вероны в 2016 году. Политик вернул Италии найденные на Украине шедевры живописи, украденные из городского музея Кастельвеккьо. С инициативой отметить Порошенко званием выступил мэр Вероны, однако не всем местным жителям пришлось по нраву это решение, они выступили с критикой политики Киева на Донбассе.