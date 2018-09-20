Перетоп-менеджмент. Помогут ли сэкономить погодные регуляторы Смольного

Почти в сотне многоквартирных домов Петербурга установили системы погодного регулирования. Это должно решить проблему перетопа и сэкономить 500 рублей с квартиры.

коллаж "Фонтанка"/Интерпресс

В многоэтажках с общедомовым прибором учета комплекс, контролирующий температуру батарей в квартирах, монтируют при модернизации теплоузлов. Но в некоторых домах для счетчика нет места, то есть экономия изначально доступна не всем. Более того, переоборудование теплового пункта проходит только в рамках капремонта, которого еще надо дождаться. Но в Смольном подчеркивают, что желающие сэкономить могут установить систему за свой счет.

«В целом это довольно простой комплекс оборудования – датчики температуры наружного воздуха и циркулирующего теплоносителя (горячей воды), – пояснил заведующий отделом развития ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Александр Локтионов. – Датчики фиксируют температуру воды на входе в систему и на обратном пути. Система определяет, нужно ли охладить теплоноситель или нагреть. Комплекс насосов подмешивает воду для охлаждения или добавляет теплоносителя, если нужно погорячее. Так снижается потребление калорий из основной тепломагистрали, где вода подается фиксированной температуры, из-за чего часто бывает жарко, и жители открывают форточки».

Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете Смольного, мониторинг потребления тепла с новой системой показал экономию в 42 из 47 домов. Средняя выгода для дома составила 270 932 рубля, для квартиры площадью 70 кв.м – 524 рубля. В домах с ТСЖ и ЖСК экономия доходит до 22% . Например, на проспекте Королева, 26, в марте 2017 года жители квартиры площадью 54 «квадрата» получали счет за тепло на 3194 рубля. После установки системы погодного регулирования к марту 2018 года в квитанции значилось 1970 рублей.

В Жилкомитете говорят, что оборудование окупается за полтора-два отопительных сезона: «Можно установить оборудование и без затраты средств управляющей компании, заключив энергосервисный контракт. Организация-поставщик сама займется монтажом и обслуживанием за свой счет, возмещая затраты за счет экономии за время действии контракта. Типовой срок – пять лет».

В 2018 году в рамках капремонта планируется установить еще не менее 35 узлов погодного регулирования – это, конечно, капля в море. Более того, не все идет гладко, и есть ряд сложностей.

Установить систему и заключить договор на ее сервисное обслуживание без согласия жителей нельзя – потому что речь идет об изменении состава общедомового имущества. Но собственники не верят своему счастью и относятся к новинке скептически, часто отказываются если не полностью от системы, то от договора на ее обслуживание. А без сервисного договора экономии не видать – стоит одному датчику выйти из строя, и уже не будет верных данных для расчета подачи тепла.

Начальник управления теплоэнергетики ООО «СЭТ» Cурен Хачатуров рассказал «Фонтанке», что средняя стоимость работ по установке системы автоматического погодного регулирования «под ключ» (проектирование, согласование, строймонтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию) составляет 800 тысяч рублей. По его словам, ждать установку в рамках капремонта дорого обойдется, потому что цена перетопов при ежегодном росте тарифа тоже увеличивается.

«До недавнего времени просто не существовало технического решения, оптимального по соотношению цена-качество, согласованного всеми теплоснабжающими организациями и профильными комитетами, – пояснил Хачатуров. – А опыт применения несогласованных технических решений, предлагаемых на рынке, дискредитировал в глазах потребителей эффективность работы таких систем».

Что касается радиаторов с терморегуляторами, столь полюбившихся жителям вечно перетопленных квартир, то они лишь часть системы и не способны полностью регулировать теплопотребление. По мнению специалистов, использование терморегуляторов на батареях вне системы погодного регулирования нарушает режим теплоснабжения всего здания. В итоге помещения прогреваются неравномерно, и жители одного и того же дома жалуются на холод и жару одновременно.

«Все подобные системы сложно заставить быть эффективными, здесь очень важна правильная настройка, – рассказал «Фонтанке» генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко. – Также есть еще юридический аспект в том, что их не так просто согласовать и законно установить. Системы нужно согласовывать еще и с РСО, что усложняет процесс. В целом нельзя сказать, что город уже внедрил их: есть разовые случаи установки, до общегородской тенденции еще далеко. У нас ведь даже общедомовые счетчики еще далеко не везде есть. Да, достаточно много интересных технологий существует на рынке, но без согласия жителей их не реализовать, и жители – самый сложный элемент в данной цепочке. Поскольку, как правило, экономическая эффективность становится очевидной не раньше 3 – 5 лет, это устраивает далеко не всех. Мало кто хочет инвестировать в свой дом собственные деньги».

Все-таки основные потери по теплу происходят не из-за перетопов, подытожил Минко, а потому что дома в Петербурге вообще сложно назвать энергоэффективными, и именно этим и нужно заниматься в первую очередь. Только после модернизации домов можно говорить об экономии на контроле энергоресурсов.

Анна Романова для «Фонтанки.ру»