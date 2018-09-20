Девушке на Руднева выстрелила в глаз подруга. Пистолет стал героем подростковой вечеринки

Полиция Выборгского района установила владельца пистолета, из которого пулей в глаз ранена семнадцатилетняя девушка. Снайпером оказалась ее подруга.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент 20 сентября случился в излюбленном для подростков с улицы Руднева месте отдыха – заброшенном здании у жилого дома № 13. На вечеринку под открытым небом завсегдатай компании принес пневматический пистолет и похвастал им. Оружие прогуливалось по рукам друзей и подруг, одна из которых случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала стоявшей напротив девушке в мягкие ткани глазницы. Полицейские установили личности владельца пистолета и снайперши. Их ищут.

Пострадавшая находится в детской больнице Раухфуса. Врачи работают над сохранением полноценного зрения пациентки.