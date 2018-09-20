В Москве арестовали Игрока. В своем покере ФСБ сдала Антону Бажанову слабые карты

В Москве как лидер преступного сообщества арестован не столько топ-букмекер России из Петербурга и партнер ФК «Спартак», сколько игрок по Достоевскому.

Антон Бажанов

Принципиально федеральные новостные ленты дали накануне верный смысл в похожих заголовках: «Следственный комитет и ФСБ задержали под 100 человек по масштабному делу о нелегальных казино в Москве». Фигурантами названы менеджеры букмекерской конторы «Панорама», а организатором сообщества – Антон Бажанов. К 20:30 20 сентября Пресненский суд Москвы отправил его под арест. «Фонтанка» прочитала длинное обвинение. Там нет главного — истории о том, как Бажанов поднялся из подвала Гражданки до активов в казино Казахстана и Минска. К тому же это один из самых страстных игроков в покер среди миллиардеров. И взяли его за карточным столом. Ему пошла масть.

Оперативники Управления «К» центрального аппарата ФСБ нашли 44-летнего Антона Бажанова вечером 18 сентября в шикарном казино «Сочи», что в Красной Поляне. Он там не спал ночами уже с месяц. Еще в августе его понесло туда на схватку с профессионалами из Турции и Китая. Приехал он тоже не с мальчиками, а со столичными мастерами. Другое дело, что он играл на свои, а коллеги по бригаде – на деньги московских бизнесменов из списка Forbes. В том мире есть такая забава, когда играют подставные профи за приличный процент без риска при проигрыше. Но иностранцы наших опрокинули в общей сложности миллионов так на десять долларов. Русские пережили, стали заливать обиду игрой между собой. Бажанов влетел на очень взрослую сумму.

Пока его везли до столицы, конвой наверняка вкратце объяснил, что уже утром 19 сентября предъявил следователь по особо важным делам Следственного комитета Москвы капитан юстиции Кондратьев: «…создал и возглавил организованное преступное сообщество, завуалированное под сеть букмекерских контор ООО «Панорама», расположенного на Кутузовском проспекте, работающих по различным адресам на территории Москвы под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВимЛайн»…».

Вряд ли следователю было неизвестно, что букмекерская контора ООО «Панорама» больше известна игрокам именно под брендами «ГринБет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн». Визитной карточкой холдинга можно назвать «ВинЛайн», что входит в четверку наиболее крупных букмекерских компаний, контролирующих до 75% рынка, оборотом от 700 млрд до 1 трлн рублей в год. «ВинЛайн» также является официальным партнером клуба «Спартак». Под управлением «Панорамы» находятся 380 пунктов приёма ставок в 180 городах России. За 2017 год официальный доход компании составил 1,7 млрд рублей с чистой прибылью 751 млн рублей.

Действительно, Антон Бажанов – фигура на этом рынке эмоциональных услуг. Помимо «Панорамы» у него казино «Оpera» в Минске, казино «XO» в Казахстане. Это много, и все он сделал один, без помощи удобной приватизации в девяностых.

Родился в семье медиков. Приличная школа на Гражданке, но не очкарик. Прошел улицу, а закончил философский факультет СПбГУ. К «нулевым» приобрел какой-то полуподвал на севере Петербурга, хотел сдать торговцам, а забрались туда ребята с однорукими бандитами. Еще теми, что стояли везде на вокзалах в деревянных обшивках. Это и стало поворотным моментом. Бажанов увидел, что такое людская страсть, и решил делать деньги здесь. Дальше было много чего: казино «Подводная лодка», «Алладин» на Пионерской. Параллельно стал самым крупным в городе по продаже первых автоматов-новоматик. Еще немного, и Петербург стал для него тесен. В столице успел на гребень игровой волны 2004 – 2005 годов. Начал привыкать летать на частных самолетах. Другое дело, что, если в Сочи снимаешь, например, пару миллионов долларов, отчего не заплатить за полет 30 тысяч долларов.

Вдруг все закрылось именем Владимира Путина, и бизнес ушел в специально отведенные зоны да в букмекерку. Сегодня это рынок в самом капиталистическом смысле этого слова. Реклама компаний Антона Бажанова крутилась весь ЧМ на «МатчТВ». Заплатил миллионов так за триста рублей.

Что касается отношения государства к букмекерским структурам «Панорамы», то за последние два года состоялись десятки судов в различных инстанциях, где Бажанов оспаривал претензии власти. Если кратко, то в законе есть лакуны, где прямо не запрещается посетителям играть на курсе валют. А так как игроку скучно смотреть за графиками, то ему подсовывают значки. И это повсеместно. Так, у «Бинго Бум» 100 залов по Москве, везде падают на экране шарики, и облавами их не мучают.

Поэтому любопытно, какая сила собрала семь приостановленных уголовных дел, возбужденных годами ранее, по семи адресам Москвы, где во время рейдов изымались рулетки и покерные столы, и объединила их в одну статью 210 УК – «преступное сообщество». 19 сентября проведено около 80 обысков, а 13 подчиненных Бажанова вечером 20 сентября также предстали перед судьей Пресненского суда. Всем им – участие в сообществе.

Любимой книгой Бажанова всегда был «Игрок» Достоевского. Это ясно к чему. Последнее время рядом «Братья Карамазовы». До сих пор Бажанов не стал светским. Тем летом в одном белорусском казино от людей Кадырова услышал нехорошее слово про себя и повалил чеченца в смокинге. Разбирались на понятиях с месяц. Когда наиграется, в караоке-барах заказывает «Чижа и компанию». Если проигрывает – не выясняет отношения.

Но, прекрасно понимая, на чем зарабатывает, сам подсел на игру. Это можно сравнить с запоем. Отличное настроение, одна рюмка, и все... Так и в Сочи, где его задержали, он катал, не отрываясь уже с месяц. Друзья пытались его оторвать от покера. Неделю назад начал отыгрывать сумасшедшую сумму. Пару дней назад вернул свое и понесся в плюс. Госбезопасность все испортила.

Чтобы понять, как теперь будет работать его холдинг, стоит вспомнить привет Бажанова, что он успел передать на волю: «Ребята, я только поскользнулся».

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»