Роберт Мак вывел «Зенит» вперед в матче с «Копенгагеном» в Лиге Европы

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» в четверг, 20 сентября, в столице Дании. Единственный пока гол в игре забил полузащитник Роберт Мак с передачи нападающего Себастьяна Дриусси на 44 минуте встречи. Таким образом, счет стал 1:0 в пользу петербуржцев. \ Напомним, «Зенит» проводит первый матч на групповом этапе Лиги Европы. Другие соперники сине-бело-голубых по группе – «Бордо» (Франция) и «Славия» (Чехия). В квалификации Лиги Европы петербургский клуб прошел «Мольде» (Норвегия) и минское «Динамо».