YouTube вернул фанатам Versus Battle

Канал Versus Battle снова доступен для пользователей на Youtube. По данным СМИ, причиной блокировки могло стать нарушение правил размещения рекламы на видеохостенге.

Канал баттл-площадки Versus стал недоступен около 20.00 20 сентября. При попытке зайти на него появилось сообщение о том, что аккаунт заблокирован из-за «серьёзных нарушений условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России, у её канала более четырёх миллионов подписчиков. Она существует с 2013 года. «Фонтанка» подробно писала о том, кто зарабатывает на баттлах в России.