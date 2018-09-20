Госдеп США пополнил "черный список": на 27 физических и шесть юридических лиц из России. Китайцам досталось за С-400

27 россиян и шесть российских компаний дополнили список госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Им вменяется деятельность «в интересах оборонных и разведывательных секторов».

В перечень включен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд кейтеринг», а также «Агентство интернет-исследований». Также в списке оказался начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. В пояснении, опубликованном на сайте госдепа 20 сентября, указано, что эти лица отнесены к «разведывательному сектору правительства Российской Федерации». К «оборонному сектору правительства РФ» причислены: частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

В обновленном реестре теперь 72 пункта: граждане и компании. Согласно закону CAATSA от 2017 года, сотрудничество с лицами из «черного списка» карается властями США.

Госсекретарь Майк Помпео помимо прочего ввел санкции в отношении департамента по развитию оборудования китайских предприятий и его директора Ли Шанфу. Поводом стали поставки Китаю российских самолетов Су-35 и зенитно-ракетного комплекса С-400.

«Сегодняшние действия не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности какой-либо страны, а скорее направлены на то, чтобы возложить расходы на Россию в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах, ее неприемлемое поведение на востоке Украины и другие пагубные действия», – говорится в заявлении госдепа.