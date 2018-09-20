Южный не смог выиграть 500-й матч и закончил карьеру. Итоги 4-го дня St. Petersburg Open 2018

На петербургском теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 завершился четвертый игровой день. По его итогам определились все участники четвертьфиналов.

Главным событием дня стал последний матч в карьере двукратного обладателя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южного (№110 мирового рейтинга). Еще до старта турнира 36-летний Южный объявил, что эти соревнования станут для него последними. Он дошел до второго раунда, где уступил Роберто Баутисте Аугусто (Испания, №26) со счетом 6:7, 6:3, 3:6. Отметим, что для отметки в 500 победных матчей в карьере Михаилу не хватило всего одной успешной игры.

«Нет. Я не планирую возвращаться, если честно. Наоборот, считаю, что раз принял решение уходить, то надо уходить и не оглядываться назад. А что касается того, что я остановился на 499 победах, то 499, 500 или 501 – это всего лишь статистические данные, и я могу ещё много чего найти, что можно улучшить. А не только это. А вообще, наверное, 499-й будут чаще вспоминать, чем вспоминал бы 500-й», – сказал после матча Южный.

Другие результаты дня:

Денис Шаповалов (Канада, №34) – Маттео Берреттини (Италия, №62) 7:6, 4:6, 6:0;

Даниил Медведев (Россия, №35) – Михаил Кукушкин (Казахстана, №87) 6:3, 6:4;

Доминик Тим (Австрия, №8) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, №50) 7:6, 6:4;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №28) – Гвидо Пелья (Аргентина, №60) 6:4, 6:4;

Марко Чеккинато (Италия, №22) – Лукаш Лацко (Словакия, №77) 7:5, 7:6.

В четвертьфиналах сыграют:

Доминик Тим (Австрия, №8) – Даниил Медведев (Россия, №35);

Марко Чеккинато (Италия, №22) – Роберто Баутиста Аугусто (Испания, №26);

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №28) – Станислас Вавринка (Швейцария, №88);

Денис Шаповалов (Канада, №34) – Мартин Клижан (Словакия, №65).