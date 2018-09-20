СКА обыграл новую команду Шипачева. Это пятая победа армейцев подряд

Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» в четверг, 20 сентября, в столице. Армейцы выиграли со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забили Патрик Херсли (4 минута), Виктор Тихонов (5), Александр Барабанов (8), Алексей Кручинин (46). Матч на ноль отыграл вратарь Игорь Шестеркин. Отметим, что за «Динамо» выступал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Вадим Шипачев.

Это уже пятая победа СКА подряд и шестая в восьми матчах. На счету петербуржцев 12 очков и третье место в Западной конференции. Отставание от лидирующего «Йокерита» – три очка. Следующий матч СКА сыграет против «Локомотива» в Ярославле 22 сентября.