«Спартак» проиграл в первом матче Лиги Европы

Московский «Спартак» на выезде проиграл австрийскому «Рапиду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в четверг, 20 сентября, в Вене и завершилась со счетом 2:0. На 50-й минуте матча полузащитник москвичей Артем Тимофеев отправил мяч в свои ворота. На 68-й хавбек Томас Мург удвоил преимущество «Рапида».

С победы в Лиге Европы стартовал еще один российский клуб — «Краснодар». Команда в гостях с минимальным счетом обыграла турецкий «Акхисар Беледиеспор».

В 22:00 по московскому времени свой матч сыграет «Зенит». Он в гостях встретится с датским «Копенгагеном».