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Общество
20.09.2018 21:35
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Bellingcat и The Insider: номера загранпаспортов Боширова и Петрова схожи с документами других сотрудников ГРУ

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых властями Великобритании в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, практически совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об во второй части своего расследования пишут Bellingcat и The Insider.

По данным расследователей, серии и номера паспортов Петрова и Боширова отличаются только последними тремя цифрами. Схожий номер паспорта был у сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (Шишмакова). Его разыскивает Черногория по линии Интерпола за попытку переворота.

«Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно. Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии», — говорится в тексте.

The Insider и Bellingcat со ссылкой на источники в иностранных правоохранительных органах пишут, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ».

О задержании весной двух российских агентов на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц  писала газета «Tages Anzeiger». Лаборатория известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери.

По данным «Фонтанки», Александр Петров неоднократно бывал в Швейцарии. Последний раз он вылетал в Женеву 23 января, вернулся обратно в Москву 6 февраля. Боширов последний раз вылетал из Женевы 27 декабря 2017 года.

Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые hякобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»). Кроме того, «Новая газета» попыталась позвонить по указанному в документах телефону, который схож с номерами структур минобороны.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 13 сентября Петров и Боширов дали максимально странное интервью главреду RT Маргарите Симоньян, которое породило массу шуток.

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