Девушке выстрелили в глаз на Руднева. Снайпера ищут среди подростков

Семнадцатилетней петербурженке повредили глаз при стрельбе в Выборгском районе Петербурга. Участник дворовой компании применил пневматическое оружие.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 20 сентября в детскую больницу Раухфуса с ранением глаза доставили юную пациентку. Скорая помощь забрала ее от 13-го дома на улице Руднева, где коротали время подростки. По предварительным данным, один из них устроил стрельбу из пневматического пистолета. Пуля попала девушке в лицо.

Пострадавшая находится в сознании.