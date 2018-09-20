Компания депутата Никешина получила участок в Ульянке. На нем построят ледовую арену

Губернатор Георгий Полтавченко подписал распоряжение о передаче ООО "Развития здоровья и спорта" участка на улице Солдата Корзуна. На нем разместится вторая очередь спортивного комплекса DeFiS.

Как рассказали "Фонтанке" в компании, принадлежащей депутату от "Единой России" Сергею Никешину, на участке планируется возведение небольшой крытой ледовой арены с трибунами.

Территория переданного инвестору участка занимает 4,5 тысячи кв. м. Инвестор планирует вложить в реализацию второй очереди спортивно-досугового комплекса порядка 300-400 млн рублей собственных средств. Ежегодная арендная плата составит 287,5 тысяч рублей. Земля передана компании сроком на 3,5 года. В настоящее время вид разрешенного использования территории – амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

В рамках третьей очереди инвестор намерен до 2026 года построить на участке площадью 34 тысячи кв. м крытый футбольный стадион. Ориентировочная стоимость возведения объекта – 1,5-2 млрд рублей.

Сергей Никешин занимает пост главы комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Ранее ГК "Двадцатый трест", которая также находится в собственности парламентария, подала заявку на увеличение предельной высотности застройки на участках на Портовой и Краснопутиловской улицах, попросив разрешения увеличить высоту сразу в 3,5 раза – до 140 метров. Спикер Закса Вячеслав Макаров пообещал выяснить, имеет ли место в этой ситуации конфликт интересов.