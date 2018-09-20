"Зенит" назвал состав на матч с "Копенгагеном" в Лиге Европы

Стал известен стартовый состав футбольного клуба "Зенит" на первый матч группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Встреча пройдёт в столице Дании в четверг, 20 сентября.

С первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Луиш Нету и Игорь Смольников, полузащитники Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. В запасе остались: Юрий Лодыгин, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Олег Шатов, Клаудио Маркизио, Эрнани, Антон Заболотный.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.