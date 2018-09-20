В Финляндии открылся первый магазин, торгующий "пропадающими" продуктами

В новом торговом центре Redi в Хельсинки сегодня открылся первый в Финляндии магазин, торгующий продуктами с истекающим сроком годности, сообщает 20 сентября Yle.

В магазине WeFood продаются продукты питания и изделия, которые вот-вот "пропадут", а также товар в слегка поврежденной таре или фрукты и овощи с поверхностными недостатками. Скидка составляет 50 — 70%.

Работники – волонтёры, а само предприятие удалось запустить с помощью краудфандинговой кампании. Продукты для продажи поступают от предприятий в виде пожертвований.

Доходы будут направлены в пользу организации лютеранской церкви, оказывающей помощь развивающимся странам.

"Даже в Финляндии от 400 до 500 миллионов килограммов первоначально съедобной пищи выбрасываются и уничтожаются каждый год. Количество пищевых отходов настолько велико, что необходимо принимать всевозможные меры для его сокращения", – рассуждают создатели необычного магазина.

Почему финны не брезгуют есть продукты с истекающим сроком годности, а некоторые магазины раздают еду бесплатно, читайте в материале "Фонтанки".