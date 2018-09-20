«Фонтанка» за 60 секунд — 20 сентября

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Фонтанке» о том, какое впечатление произвело на нее интервью обвиненных Великобританией в атаке на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Новоиспеченный глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко посмотрел на Приморье с ужасом и состраданием и попытался убедить нас, что здесь — это вам не там.

Финны отступают. Потому что экономика у них на родине растет в 2,5 раза быстрее, чем у нас. Еще четыре крупных финских игрока покинули российский рынок. Посчитаем потери.

Компания «Альтернатива», под лесами которой погиб рабочий, заключила с Фондом капитального ремонта контрактов на 425 млн рублей. Феноменальное везение.

Съемки фильмов о войне должны начинаться с разговора с поисковиками. Потому что они знают, как все было на самом деле, и находят невероятные детали. Например, немецкая фляжка, на которой по-русски написано «Ганс-зверь». Она взорвана, причем изнутри. И история у нее поучительная.

Профессор Вахтанг Мерабишвили, руководитель отдела организации противораковой борьбы НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, заявил, что онкобольных в России считают неправильно. Выяснили, кому это выгодно и можно ли посчитать иначе.

Если вы планировали сделать себе новую грудь или нос — поспешите. В стране закрываются клиники эстетической хирургии. И это не из-за санкций.

Бывший глава петербургского отделения партии «За справедливость» и депутат МО «Купчино» Александр Смехов отправлен в психиатрическую больницу. Нет, на поток это дело никто не поставит — просто Смехов очень отличился.

Царапина на «Тойоте» ценой в 15 тысяч собрала в Петродворце 15 вооруженных спортсменов. Недоросли поиграли в лихие девяностые, но отключить электричество и побегать абсолютно голыми не успели.