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20.09.2018 20:10
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«Фонтанка» за 60 секунд — 20 сентября

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Фонтанке» о том, какое впечатление произвело на нее интервью обвиненных Великобританией в атаке на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Новоиспеченный глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко посмотрел на Приморье с ужасом и состраданием и попытался убедить нас, что здесь — это вам не там.

Финны отступают. Потому что экономика у них на родине растет в 2,5 раза быстрее, чем у нас. Еще четыре крупных финских игрока покинули российский рынок. Посчитаем потери.

Компания «Альтернатива», под лесами которой погиб рабочий, заключила с Фондом капитального ремонта контрактов на 425 млн рублей. Феноменальное везение.

Съемки фильмов о войне должны начинаться с разговора с поисковиками. Потому что они знают, как все было на самом деле, и находят невероятные детали. Например, немецкая фляжка, на которой по-русски написано «Ганс-зверь». Она взорвана, причем изнутри. И история у нее поучительная.

Профессор Вахтанг Мерабишвили, руководитель отдела организации противораковой борьбы НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, заявил, что онкобольных в России считают неправильно. Выяснили, кому это выгодно и можно ли посчитать иначе.

Если вы планировали сделать себе новую грудь или нос — поспешите. В стране закрываются клиники эстетической хирургии. И это не из-за санкций.

Бывший глава петербургского отделения партии «За справедливость» и депутат МО «Купчино» Александр Смехов отправлен в психиатрическую больницу. Нет, на поток это дело никто не поставит — просто Смехов очень отличился.

Царапина на «Тойоте» ценой в 15 тысяч собрала в Петродворце 15 вооруженных спортсменов. Недоросли поиграли в лихие девяностые, но отключить электричество и побегать абсолютно голыми не успели.

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20.09.2018 16:48

Setl Group возглавил рейтинг строительных компаний по версии журнала «Город 812»

Setl Group занял первую строчку в рейтинге строительных компаний Петербурга и Ленобласти по версии журнала «Город 812», а председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев признан девелопером года.
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Эксперты ГК «Эталон» прогнозируют изменение продукта из-за законодательных новелл

Одним из ярких и насыщенных мероприятий первого дня форума PROEstate, стартовавшего в Москве 19 сентября, стала практическая конференция «Маркетинг за МКАДом: лучшие практики и технологии, которые работают по всей стране и за ее пределами»
Пресс-служба "Аэрофлот"
20.09.2018 14:04

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20.09.2018 13:10

Аэрофлот провел круглый стол по вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса

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Октябрьское увеличение цен в Лидер Групп

С 1 октября 2018 года вырастут цены на квартиры в жилых комплексах ГК «Лидер Групп»: «Капитан Немо», «Медалист», VITAMIN и «Три кита 3»
ГК «ЦДС»
20.09.2018 12:23

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС открыла продажи в новом корпусе жилого комплекса ЦДС «Московский». Здание общей площадью 69 тыс. кв. м рассчитано на 1196 квартир. Их стоимость начинается от 2,3 млн руб.
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В Петербурге стартовал архитектурный конкурс «Парковая линия»

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Проекты Группы «Эталон» стали победителями конкурса Good Innovations

Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями конкурса инновационных проектов Good Innovations. Награды были торжественно вручены в рамках форума PROEstate.
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Иван Богатов: «Девелоперы все более тщательно продумывают новые проекты»

Иван Богатов, Руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон» принял участие в дискуссии «Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать» в рамках форума PROEstate.
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Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
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18.09.2018 17:59

«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
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Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области