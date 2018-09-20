YouTube заблокировал канал Versus Battle — главной площадки для рэп-баттлов в России. На него подписаны более 4 млн человек

Канал баттл-площадки Versus был заблокирован вечером 20 сентября на Youtube. При попытке зайти на него появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение». Никаких уточнений, из-за чего принято такое решение, не приводится. Радио «Говорит Москва» дозвонилось до организатора шоу Александра Тимарцева (Ресторатора), однако он отказался пояснять причины блокировки, сославшись на занятость.

Отметим, на канал баттл-площадки Versus в Youtube было подписано 4 млн 372 тысячи человек. Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России. Она существует с 2013 года. «Фонтанка» подробно писала о том, кто зарабатывает на баттлах в России.