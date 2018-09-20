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Бизнес
20.09.2018 19:26
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Компаниям из «списка Белоусова» предложили вложиться в проекты на семь триллионов рублей

Список инвестиционных проектов для вложения своих «сверхдоходов» получили компании из «списка Белоусова». Потребность в частном финансировании оценена в 7,1 трлн рублей. Об этом 20 сентября пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в перечень попали 340 проектов от Росатома, Минтранса, Минприроды, Минцифраза, Минсельхоза, Русгидро, Минпромторга, Рослесхоза и Минэкономразвития. Оценка проведена примерно по половине из них, а общая стоимость обозначена в 11 трлн рублей. 7,1 трлн из них приходится на частные инвестиции.

Самая крупная доля вложений указана у Минтранса, ведомство рассчитывает на получение 5,8 трлн рублей, Минпромторг заявил о проектах на один триллион рублей. Среди инвестиционных проектов — строительство скоростных железных дорог, ядерных реакторов, сетей 5G в городах-миллионниках, благоустройство парков.

Справка:

9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет лишь о согласии проработать вопрос.

В списке оказались 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Утром 10 августа рынок уже отреагировал на эту инициативу — акции упомянутых в письме Белоусова компаний пошли вниз. Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхдоходов этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.

Минпромторг счел «план Белоусова» нецелесообразным. Еще более решительно инициативе Белоусова воспротивился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Позже помощник Путина встретился с представителями компаний из списка и заявил, что предварительно с ними удалось договориться об инвестициях в инфраструктуру, экологию, цифровизацию на 200-300 млрд рублей.

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