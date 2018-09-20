Компаниям из «списка Белоусова» предложили вложиться в проекты на семь триллионов рублей

Список инвестиционных проектов для вложения своих «сверхдоходов» получили компании из «списка Белоусова». Потребность в частном финансировании оценена в 7,1 трлн рублей. Об этом 20 сентября пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в перечень попали 340 проектов от Росатома, Минтранса, Минприроды, Минцифраза, Минсельхоза, Русгидро, Минпромторга, Рослесхоза и Минэкономразвития. Оценка проведена примерно по половине из них, а общая стоимость обозначена в 11 трлн рублей. 7,1 трлн из них приходится на частные инвестиции.

Самая крупная доля вложений указана у Минтранса, ведомство рассчитывает на получение 5,8 трлн рублей, Минпромторг заявил о проектах на один триллион рублей. Среди инвестиционных проектов — строительство скоростных железных дорог, ядерных реакторов, сетей 5G в городах-миллионниках, благоустройство парков.