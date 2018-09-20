Злоключения «Войны» за границей продолжаются. Австрийская полиция хочет арестовать Олега Воротникова

Полиция Австрии выдала ордер на арест лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова по прозвищу Вор. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте арт-группы.

Воротникова обвиняют в незаконном обороте оружия, подробности не сообщаются. Напомним, участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Натальей Сокол по прозвищу Коза и детьми покинули Россию весной 2013 года, спасаясь от уголовного преследования. Они проживали сначала в Италии, затем в Чехии, потом в Германии и Швейцарии. Все это время на территории Европы семья находилась на нелегальном положении. Причем европейские власти оказались немногим лояльнее к активистам. Так, в Чехии Воротникова обвиняли в магазинной краже, хотя глава местного минюста и пообещал лично, что в Россию активиста не выдаст. В Швейцарии у семьи было несколько конфликтов с органами опеки, которые пытались отобрать у них детей. В Германии им пришлось столкнуться с той же проблемой. В начале 2018 года Наталья Сокол обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину. В Австрии, судя по всему, Сокол и Воротников оказались весной 2018-го. В марте они приняли участие в фестивале «Elevate» в Граце.