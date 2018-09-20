Госзаказчиков хотят заставить помочь Дерипаске. Приобретать автомобили и дорожно-строительную технику можно будет только у компаний олигарха
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому холдинг миллиардера Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при госзакупках на региональном и муниципальном уровнях. Об этом пишет РБК 20 сентября.
Документ обяжет заказчиков при госзакупках автобусов, грузовиков, машин скорой помощи и другой спецтехники отклонять заявки, которые поступают от компаний, не связанных с «Группой ГАЗ» и холдингом «Русские машины». Другим производителям отказ может быть направлен при условии, что всего заказчику подано не менее двух заявок от предприятий Дерипаски.
В список одобренных Минпромторгом компаний попали входящие в «ГАЗ» Ликинский, Павловский и Курганский автобусные заводы и автомобильный завод «Урал», а также подконтрольные ООО «РМ — ТЕРЕКС» (совместное предприятие «Русских машин» с американской Terex) «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и Заволжский завод гусеничных тягачей.
По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, от подобных мер пострадают такие участники отрасли, как КамАЗ, УАЗ, Ford Sollers, Daimler и Volkswagen.
«Сказать, что им полностью будет перекрыт доступ к праву бороться за сбыт, тоже не совсем корректно, поскольку формально в конкурсах могут участвовать все, но очевидно, что 11 предприятий из спецперечня в любом случае будут подавать больше, чем две заявки, поэтому заказчик будет автоматически отказываться от других предложений. Соответственно, предприятиям не из списка необходимо будет пересматривать стратегии продвижения продукции и ее сбыта, а также более тщательно подходить к грядущим конкурсам госзакупок, предварительно изучая риски остаться без заказа», — заключил Жарский.
Справка:
Напомним, что 6 апреля США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и контролируемых им компаний. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. В американском Минфине заявили, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска потеряет контроль над компаниями. Правда, позже бизнесмен сказал, что условия, предложенные Минфином США, его не устраивают. Таким образом, спасение компаний олигарха, скорее всего, ляжет на плечи российского государства. Минпромторг уже предложил на законодательном уровне обязать автопроизводителей использовать отечественные металлы, в том числе алюминий, для производства кабин и рам.