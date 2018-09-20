Госзаказчиков хотят заставить помочь Дерипаске. Приобретать автомобили и дорожно-строительную технику можно будет только у компаний олигарха

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому холдинг миллиардера Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при госзакупках на региональном и муниципальном уровнях. Об этом пишет РБК 20 сентября.

Документ обяжет заказчиков при госзакупках автобусов, грузовиков, машин скорой помощи и другой спецтехники отклонять заявки, которые поступают от компаний, не связанных с «Группой ГАЗ» и холдингом «Русские машины». Другим производителям отказ может быть направлен при условии, что всего заказчику подано не менее двух заявок от предприятий Дерипаски.

В список одобренных Минпромторгом компаний попали входящие в «ГАЗ» Ликинский, Павловский и Курганский автобусные заводы и автомобильный завод «Урал», а также подконтрольные ООО «РМ — ТЕРЕКС» (совместное предприятие «Русских машин» с американской Terex) «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и Заволжский завод гусеничных тягачей.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, от подобных мер пострадают такие участники отрасли, как КамАЗ, УАЗ, Ford Sollers, Daimler и Volkswagen.

«Сказать, что им полностью будет перекрыт доступ к праву бороться за сбыт, тоже не совсем корректно, поскольку формально в конкурсах могут участвовать все, но очевидно, что 11 предприятий из спецперечня в любом случае будут подавать больше, чем две заявки, поэтому заказчик будет автоматически отказываться от других предложений. Соответственно, предприятиям не из списка необходимо будет пересматривать стратегии продвижения продукции и ее сбыта, а также более тщательно подходить к грядущим конкурсам госзакупок, предварительно изучая риски остаться без заказа», — заключил Жарский.