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Авто
20.09.2018 23:05
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Nissan собирается встраивать в свои автомобили Google

Альянс Nissan, Renault и Mitsubishi попросил Google помочь в создании бортовой информационно-развлекательной системы, сообщает Digital Trends. Ранее об аналогичном сотрудничестве объявила Volvo, таким образом присутствие Android в автомобильных системах существенно расширяется.

Google обещает обеспечить навигационные и развлекательные системы автомобилей доступом к большому числу своих сервисов, начиная, конечно, в первую очередь с Google Maps. Доступен будет и онлайн-магазин приложений Google Play Store, голосовой помощник и так далее. Пр этом одним из условий, которые выдвинул Nissan, стала совместимость с другими системами, в частности с основном конкурентом Android эппловской iOS. В частности, Nissan требует, чтобы пользователям была предоставлена возможность пользоваться Apple CarPlay на «андроид-совместимой» системе.

Также среди пожеланий альянса Nissan-Renault-Mitsubishi – возможность апдейта всей системы «по воздуху», как это происходит у Tesla. В систему закладываются и другие функции, похожие на тесловские, например возможность подключать по мере выхода апдейтов новые функции, вроде автопилота или других электронных помощников. В то же время новое программное обеспечение позволит станциям техобслуживания дистанционно проводить диагностику автомобилей.

Новое программное обеспечение собираются устанавливать на автомобили начиная с 2021 года. Пока еще неясно, как именно автомобиль альянса Nissan-Renault-Mitsubishi получил ее первой.

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