18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 66.47р
77.75р
22:38 20.09.2018
Расширенный поиск

Авто
20.09.2018 22:23
Печать

The Verge: «Дизельгейт» спас всю немецкую автопромышленность

Один из самых громких скандалов за всю историю автоиндустрии, возможно, оказал спасительное воздействие не только на непосредственного участника Volkswagen, но и на всю немецкую автопромышленность, считает The Verge.

«Это похоже на Северную Корею, только не хватает трудовых лагерей», – цитирует издание статью Der Spiegel 2013 года, в которой ведущий германский журнал описывал порядки, царящие в Volkswagen. Действительно, стиль руководства тогдашнего гендиректора VW Мартина Винтеркорна иначе, как «авторитарным», трудно было назвать. Винтеркорн не терпел возражений ни от простых работников, ни от высшего менеджмента. Он считал, что будущее за дизельными двигателями, и презрительно отзывался о только что появившейся Tesla Model S, говоря об электрических автомобилях, что они слишком дороги, и у них маленький пробег на одной зарядке.

Однако в сентябре 2015 года Винтеркорн вынужден был подать в отставку из-за обнаружившихся многолетних манипуляций с программным обеспечением дизельных автомобилей Volkswagen, которые позволяли фальсифицировать результат экологических тестов. Под подозрение попали ни много ни мало, а 11 миллионов машин, выпущенных концерном.

По иронии судьбы, вероятно, это и спасло Volkswagen, а может быть, и всю германскую автопромышленность. Спасаясь от многомиллиардных штрафов и, в большей степени, спасая свою репутацию, Volkswagen обязался переключить средства, которые предполагалось потратить на дальнейшие разработки дизелей, на проектирование электромобилей. Вслед за ним стали обращать больше внимания на новые технологии и остальные компании.

«Дизельгейт» породил волну, воздействие которой на автомобильную промышленность трудно сейчас даже приблизительно оценить. Проснулись законодатели – и в Европе и в Америке начали вводиться все более жесткие экологические требования и более высокие налоги на «грязный» транспорт. В Европе «дизели» начали резко терять популярность, особенно это коснулось сектора легковых автомобилей.  В той же Германии продажи дизелей в 2018 году упали на целых 18 процентов.

«Дизельгейт» стал отрезвляющим сигналом не только для Volkswagen, но и для Daimler и BMW. Он заставил эти компании гораздо быстрее переориентироваться на будущие технологии и искать альтернативные бизнес-модели. Результатом этого стали ускоренные планы внедрения электромобилей, причем как «перевода» на электротягу существующих моделей  (например, e-Golf), так и выпуск специально «под электричество» созданных. Только в сентябре состоялись две такие крупные немецкие премьеры: Mercedes EQC и Audi e-tron.

Что касается планов Volkswagen Group, то теперь в них основное место заняли именно электромобили. Объявлено, что четыре бренда группы – собственно VW, Audi, Porsche и Skoda – к 2022 году будут выпускать 27 моделей электромобилей, начиная с компактных и заканчивая спорткарами. Уже сейчас свет увидели Рorsche Taycan и Audi e-tron и концепт BMW Vision iNext. А фанаты с нетерпением ожидают I-Buss – наследника знаменитого «хиппи-вэна».

Есть еще одно важное изменение, которое отмечает издание The Verge. Это изменение в отношении всех немецких автопроизводителей к инновациям. Раньше, как правило, немецкие бренды чаще ждали, пока другие выпустят что-то новое и сделают положенные в таких случаях ошибки. И только после этого внедряли новинки у себя. Теперь же Daimler, BMW и Volkswagen хотят идти если не впереди прогресса, то хотя бы в ногу с ним.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl Group
20.09.2018 16:48

Setl Group возглавил рейтинг строительных компаний по версии журнала «Город 812»

Setl Group занял первую строчку в рейтинге строительных компаний Петербурга и Ленобласти по версии журнала «Город 812», а председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев признан девелопером года.
ГК «Эталон»
20.09.2018 16:11

Эксперты ГК «Эталон» прогнозируют изменение продукта из-за законодательных новелл

Одним из ярких и насыщенных мероприятий первого дня форума PROEstate, стартовавшего в Москве 19 сентября, стала практическая конференция «Маркетинг за МКАДом: лучшие практики и технологии, которые работают по всей стране и за ее пределами»
Пресс-служба "Аэрофлот"
20.09.2018 14:04

Новая коллекция посуды и столовых приборов для пассажиров класса Бизнес

«Россия» полностью обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды для пассажиров класса Бизнес
Александров Владимир Борисович/ пресс-служба "Аэрофлот"
20.09.2018 13:10

Аэрофлот провел круглый стол по вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса

В мероприятии приняли участие представители аппарата Генеральной прокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
20.09.2018 12:52

Октябрьское увеличение цен в Лидер Групп

С 1 октября 2018 года вырастут цены на квартиры в жилых комплексах ГК «Лидер Групп»: «Капитан Немо», «Медалист», VITAMIN и «Три кита 3»
ГК «ЦДС»
20.09.2018 12:23

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС открыла продажи в новом корпусе жилого комплекса ЦДС «Московский». Здание общей площадью 69 тыс. кв. м рассчитано на 1196 квартир. Их стоимость начинается от 2,3 млн руб.
ПАО «Группа ЛСР»
20.09.2018 12:09

В Петербурге стартовал архитектурный конкурс «Парковая линия»

«Группа ЛСР» совместно с журналом «Проект Балтия» начинает архитектурный конкурс «Парковая линия» на концепцию благоустройства прибрежной территории южной части намывных территорий Невской губы Финского залива, западнее Васильевского острова.
ГК «Эталон»
20.09.2018 10:31

Проекты Группы «Эталон» стали победителями конкурса Good Innovations

Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями конкурса инновационных проектов Good Innovations. Награды были торжественно вручены в рамках форума PROEstate.
ГК «Эталон»
19.09.2018 17:57

Иван Богатов: «Девелоперы все более тщательно продумывают новые проекты»

Иван Богатов, Руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон» принял участие в дискуссии «Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать» в рамках форума PROEstate.
ГК «Эталон»
19.09.2018 12:57

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.09.2018 17:59

«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 15:34

ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области