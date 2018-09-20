The Verge: «Дизельгейт» спас всю немецкую автопромышленность

Один из самых громких скандалов за всю историю автоиндустрии, возможно, оказал спасительное воздействие не только на непосредственного участника Volkswagen, но и на всю немецкую автопромышленность, считает The Verge.

«Это похоже на Северную Корею, только не хватает трудовых лагерей», – цитирует издание статью Der Spiegel 2013 года, в которой ведущий германский журнал описывал порядки, царящие в Volkswagen. Действительно, стиль руководства тогдашнего гендиректора VW Мартина Винтеркорна иначе, как «авторитарным», трудно было назвать. Винтеркорн не терпел возражений ни от простых работников, ни от высшего менеджмента. Он считал, что будущее за дизельными двигателями, и презрительно отзывался о только что появившейся Tesla Model S, говоря об электрических автомобилях, что они слишком дороги, и у них маленький пробег на одной зарядке.

Однако в сентябре 2015 года Винтеркорн вынужден был подать в отставку из-за обнаружившихся многолетних манипуляций с программным обеспечением дизельных автомобилей Volkswagen, которые позволяли фальсифицировать результат экологических тестов. Под подозрение попали ни много ни мало, а 11 миллионов машин, выпущенных концерном.

По иронии судьбы, вероятно, это и спасло Volkswagen, а может быть, и всю германскую автопромышленность. Спасаясь от многомиллиардных штрафов и, в большей степени, спасая свою репутацию, Volkswagen обязался переключить средства, которые предполагалось потратить на дальнейшие разработки дизелей, на проектирование электромобилей. Вслед за ним стали обращать больше внимания на новые технологии и остальные компании.

«Дизельгейт» породил волну, воздействие которой на автомобильную промышленность трудно сейчас даже приблизительно оценить. Проснулись законодатели – и в Европе и в Америке начали вводиться все более жесткие экологические требования и более высокие налоги на «грязный» транспорт. В Европе «дизели» начали резко терять популярность, особенно это коснулось сектора легковых автомобилей. В той же Германии продажи дизелей в 2018 году упали на целых 18 процентов.

«Дизельгейт» стал отрезвляющим сигналом не только для Volkswagen, но и для Daimler и BMW. Он заставил эти компании гораздо быстрее переориентироваться на будущие технологии и искать альтернативные бизнес-модели. Результатом этого стали ускоренные планы внедрения электромобилей, причем как «перевода» на электротягу существующих моделей (например, e-Golf), так и выпуск специально «под электричество» созданных. Только в сентябре состоялись две такие крупные немецкие премьеры: Mercedes EQC и Audi e-tron.

Что касается планов Volkswagen Group, то теперь в них основное место заняли именно электромобили. Объявлено, что четыре бренда группы – собственно VW, Audi, Porsche и Skoda – к 2022 году будут выпускать 27 моделей электромобилей, начиная с компактных и заканчивая спорткарами. Уже сейчас свет увидели Рorsche Taycan и Audi e-tron и концепт BMW Vision iNext. А фанаты с нетерпением ожидают I-Buss – наследника знаменитого «хиппи-вэна».

Есть еще одно важное изменение, которое отмечает издание The Verge. Это изменение в отношении всех немецких автопроизводителей к инновациям. Раньше, как правило, немецкие бренды чаще ждали, пока другие выпустят что-то новое и сделают положенные в таких случаях ошибки. И только после этого внедряли новинки у себя. Теперь же Daimler, BMW и Volkswagen хотят идти если не впереди прогресса, то хотя бы в ногу с ним.