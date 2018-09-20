В США неизвестный открыл стрельбу, сообщается о многочисленных жертвах

В городе Абердин, штат Мэриленд, неизвестный устроил стрельбу на улице. По предварительной информации, погибли как минимум трое человек, еще многие были ранены.

Об этом 20 сентября сообщает телеканал CBS. По его информации, стрелок остается на свободе. Звонок в полицию о происшествии поступил около 9 утра (16.00 по Москве). Шериф округа Харфорд в своем Twitter подтвердил эту информацию и уточнил, что, по его данным, расстреляны были несколько человек. При этом стрелок до сих пор не задержан, полиция просит местных жителей избегать места инцидента. Дороги в этом районе заблокированы, на место выехали сотрудники ФБР.