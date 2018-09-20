Экологи закручивают гайки: бензиновым, дизельным и даже гибридным авто в Европе дали срок в 12 лет

Продажи любых новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также «обычных гибридов» в Европе должны быть полностью прекращены до 2030 года. В противном случае, согласно исследованиям Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR), Европе не удастся выполнить требования Парижского соглашения 2015 года по климату. «Подключаемым» гибридам «продлили жизнь» до 2035 года, но после должны исчезнуть и они. Об этом пишет 20 сентября The Guardian.

Парижским соглашением в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (такое официальное название документа), которое на данный момент уже ратифицировали 96 стран из 100 подписавших, предусматриваются меры по контролю за выбросами парниковых газов. Цель – удерживать рост глобальной температуры на величину «значительно меньше, чем 2 градуса» и «приложить усилия» для ограничения роста температуры на 1,5 градуса.

Исследования DLR, который приводит The Guardian, говорят о том, что достичь искомых 1,5 C можно, только полностью прекратив выпуск новых машин с ДВС в ближайшие 10 лет. При этом, по мнению исследователей, потребуются «серьезные меры», включая снижение продаж автомобилей с ДВС с 15 миллионов в этом году до 5 миллионов к 2022 году.

Повышение глобальной температуры на 2 градуса Цельсия повышает уровень Мирового океана на 10 сантиметров, что может оказать влияние на жизнь примерно 10 миллионов людей в прибрежных зонах, увеличивая риски наводнений. Увеличение площади мирового океана приведет к глобальным изменениям климата, которое может выразится в более жаркой погоде летом и более холодной зимой, в большем количестве штормов и ураганов и более высоких климатических рисках для земледелия.

По данным Фонда защиты окружающей среды, автомобили ежегодно производят 333 миллиона тонн углекислого газа, что составляет 20 процентов от общего количества в мире. Кроме этого, именно авто транспорт с ДВС несет ответственность за 72 процента выбросов оксидов азота и 52 процента – углеводородов.

Как известно, комитет по экологии несмотря на протесты автопроизводителей рекомендовал Европарламенту принять предложение по сокращению выбросов углекислого газа в автомобильных выхлопах на 45 процентов к 2030 году. Исследование DLR показывает, что этих мер может оказаться недостаточно. Авторы исследования настаивают на внедрении сценария, согласно которому продажи новых автомобилей с ДВС должны полностью прекратиться к 2028 году, а к 2040 году должен будет вступить в силу полный запрет на эксплуатацию неэлектрических транспортных средств.