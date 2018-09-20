Гендиректор РУСАДА назвал восстановление агентства в правах условным. Теперь такого же решения ждут паралимпийцы

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства является условным. Об этом в четверг, 20 сентября, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Впереди еще много работы. Там есть условия, чтобы окончательно восстановиться, нам нужно выполнить ряд условий. Так что это условное восстановление», — цитирует Гануса РБК со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя РУСАДА, сегодняшнее решение Международного антидопингового агентства — это хороший знак и для Паралимпийского комитета России (ПКР).

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков уточнил, что до восстановления остается решить один технический вопрос.

«Мы практически все пункты выполнили ещё полгода назад. Остался один технический вопрос – это вопрос финансовый, который в ближайшее время будет решён. Президент МПК Эндрю Парсонс сказал, что МПК после принятия решения по РУСАДА оперативно соберёт рабочую группу МПК. Мы ждём, когда соберётся рабочая группа», – цитирует Рожкова «Говорит Москва».

Напомним, ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение восстановить в правах РУСАДА, которое было отстранено в 2015 году из-за массовых нарушений антидопинговых правил в России. Теперь ВАДА обязано получить допуск к базе анализов спортсменов московской лаборатории до конца года. Иначе в отношении РУСАДА вновь будут введены санкции.