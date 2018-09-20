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Финляндия
20.09.2018 18:26
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В Хельсинки вместе с новым ТРК открылась большая парковка для авто и велосипедов

Стоянка на 300 автомобилей и 224 велосипеда открылась 20 сентября в комплексе, объединяющем новый торговый центр Redi и станцию метро в районе Каласатама. Об этом сообщает официальный сайт города Хельсинки.

Перехватывающая стоянка будет расположена в парковочной зоне торгового центра, на этажах К5 и К6, имеющих двойное назначение. В рабочие дни с 6.00 до 17.30 стоянка будет обслуживать автомобилистов, решивших продолжить свой маршрут по столице на общественном транспорте. Вне этого периода и по выходным этими парковочными местами смогут воспользоваться также посетители торгового центра. Установленная на данный момент стоимость парковки на перехватывающей стоянке — 2 евро. Автомобиль может оставаться в этой парковочной зоне и по окончании установленного временного периода, но оплачивать пребывание автомобиля на паркинге придется уже по почасовому тарифу.

Воспользоваться перехватывающей стоянкой можно будет, предъявив действующий проездной билет HSL (Управление общественным транспортом Хельсинки). Наличие стояночных мест будет отображаться на мониторе, расположенном при въезде в комплекс, в дальнейшем информация о наличии мест на перехватывающей стоянке будет также видна в приложении HSL, предназначенном для расчета маршрута передвижения на общественном транспорте — Reittiopas.

Одновременно с открытием торгового центра Redi начнет работу современная бесплатная стоянка для велосипедов, расположенная на улице Hermannin Rantatie, вблизи станции метро. В помещение стоянки можно будет попасть прямо из нижнего холла станции «Каласатама».

Закрытое помещение бесплатной стоянки оборудовано дверьми с автоматическими замками, открыть которые можно только проездной карточкой HSL. Двухэтажная стоянка рассчитана на 224 велосипеда. Стоянка будет открыта для велосипедистов в течение всего времени работы метро. В ночное время в целях безопасности двери помещения будут закрыты.

В новом торговом центре Redi в Каласатама — около 200 магазинов, 40 ресторанов, аэротруба, кинотеатр и самый большой в Финляндии крытый скалодром со стеной площадью 3000 кв. м, а снаружи — большая зелёная зона. На третьем этаже — вход в метро.


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