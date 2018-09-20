Сторонники Навального попытаются через суд зарегистрировать партию «Россия Будущего»

Из-за отказа в регистрации политическая партия «Россия Будущего» подала иск в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом 20 сентября в своем Facebook сообщил руководитель юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Сторонники Алексея Навального просят признать незаконным решение Министерства юстиции об отказе в регистрации партии и обязать ведомство принять положительное решение по данному вопросу.

«Любой, кто посмотрит на отказ в регистрации и иск партии, убедится в безупречности нашей юридической позиции. Решение о регистрации партии созреет не в суде, а созреет в тот момент, когда люди на улицах страны скажут, что нам нужны свои представители в государственных органах. Тогда партию зарегистрируют без всяких судов (ну или с ними) за сутки, просто уверен в этом», — написал Жданов.

27 августа стало известно, что Министерство юстиции РФ отказалось регистрировать партию Алексея Навального «Россия Будущего». Своё решение ведомство объяснило допущенными в документах ошибками. Эта неудача стала восьмой попыткой оппозиционера официально оформить политическое движение.