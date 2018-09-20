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21.09.2018 11:20
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Игровые смартфоны для любителей мобильных игр – рекомендует КЕЙ

Игровые смартфоны для любителей мобильных игр – рекомендует КЕЙ

Магазин "Кей"

В данной статье КЕЙ рассмотрит смартфоны, которые не относятся к специализированным игровым линейкам, но при этом хорошо подходят для любителей мобильных игр.

При выборе игрового смартфона стоит обратить внимание на 3 важных характеристики:

  • Автономность – насколько долго смартфон может «прожить» без подзарядки. Желательно, чтобы ваш смартфон имел аккумулятор с не менее, чем 4000 мА*ч. За играми даже самого емкого аккумулятора хватит всего на 7-8 часов.
  • Производительность. Красивая графика и большие локации стоят больших усилий для процессора, поэтому, чем он мощнее, тем более плавно и быстро будут работать игры.
  • Качество дисплея. В данном случае вопрос больше касается эстетической, чем технической части.

Теперь приступим к рассмотрению конкретных моделей.    

ZTE BLADE A6

Данное устройство с уверенностью можно отнести в категорию бюджетных, но при этом ему вполне хватает мощи для работы с играми. На борту у ZTE BLADE A6 находится аккумулятор на целых 5000 мА*ч и мощный 8-ядерный процессор, который на лучших конфигурациях потянет, если не все, то практически все современные игры. Правда, из-за собственной бюджетности смартфон проигрывает по качеству снимков и имеет несколько тихие динамики.

SONY XPERIA XZ1

SONY XPERIA XZ1 – это и емкая батарея, которая может протянуть до 2-х суток, и мощный 8-ядерный процессор с частотой в 2,45 ГГц, выдерживающий одновременную работу сразу нескольких мощных приложений, и яркий экран диагональю 5,2 дюйма с качественной цветопередачей и высоким разрешением.

В довесок ко всему SONY XPERIA XZ1 оснащен чипом для быстрой зарядки, а также имеет пыле- и влагозащиту, что позволит вам играть даже в дождь.

iPhone 8 и iPhone X

Сразу хочется оговориться, что в отличие от вышеописанных моделей iPhone не могут похвастаться длительным периодом автономной работы, зато их мощность с лихвой компенсирует данный недостаток. Процессор A11 Bionic в сочетании с iOS дает хорошую производительность, которой достаточно для запуска даже самых современных игр. Кроме того, смартфон имеет впечатляющую графическую составляющую.

Samsung S9

Внутри аппарата стоит процессор Exynos 9810 или Snapdragon 845 в зависимости от региона покупки – они оба достаточно хорошо справляются даже со сложными задачами в виде 3D-игр с огромными локациями. А вот с батареей в Samsung S9 – 3000 мА*ч для игр может быть недостаточно.

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