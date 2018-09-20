Намывы или наводнения. Перед каким выбором Петербург поставит работа Росгидромета

Объем воды, переносимый Невой, по результатам последних измерений увеличился на 30% по сравнению со среднеклиматическим. Это очень плохой сигнал для девелоперов, мечтающих о новых намывных территориях в Финском заливе.

Пётр Ковалёв/ТАСС

ФГБУ «Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» завершило первый этап исследовательских работ по оценке влияния намывных территорий на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений. Специалисты замерили расходы воды в Неве и направления течений в Невской губе, провели измерения глубин в районах уже существующих намывов у Лахта-Центра, порта Бронка, «Морского фасада» и Большого порта Санкт-Петербург.

Государственный контракт Северо-Западный Росгидромет получил весной 2018 года. Заказчиком работ стал петербургский комитет по градостроительству и архитектуре. Основная задача исследования: «определение минимально допустимой площади акватории Невской губы, при которой превышение уровня воды на 190 сантиметров при закрытых водо- и судопропускных сооружениях Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и максимально возможных расходах реки Невы происходит в течение 48 часов».

190 сантиметров и 48 часов – основные показатели, в привязке к которым строилась петербургская дамба. Значения этих пороговых критериев были определены, исходя из анализа всего исторического ряда петербургских наводнений. Их идеология: если в Балтийском море начинается шторм, циклон смещается по так называемой «наводненческой» траектории, ветер гонит воду в Финский залив и возникает угроза подъема уровня воды в Неве выше критической отметки, то шлюзы КЗС закрываются, защищая город. При этом река начинает наполнять Невскую губу. Согласно расчетам, если уровень воды в ней поднимется не выше, чем на 190 сантиметров за 48 часов, то для Петербурга это безопасно. 190 сантиметров подъема воды – максимум, после которого начнется наводнение, 48 часов – время, за которое на Балтике так или иначе стихнет любой шторм.

Два этих показателя пять десятилетий назад легли в основу расчета эффективного функционирования КЗС, и сегодня они оказались под вопросом. За прошедшие десятилетия площадь поверхности Невской губы уменьшилась за счёт намывных территорий. Очевидно, что при том же расходе воды при закрытых воротах дамбы уровень воды в Невской губе больше, чем на 190 сантиметров будет достигаться за меньший период времени, чем прежде, до существования намывов. Укладываемся ли мы по-прежнему в пороговые 48 часов и как могут повлиять на это будущие намывные территории? На этот вопрос предстоит получить ответ в рамках действующего контракта.

Сотрудники регионального Росгидромета провели сотни замеров расхода Невы, геометрии течений, глубины и рельефа дна Невской губы. Весь объем работ должен быть выполнен к концу текущего года, но первые результаты появились в середине сентября. О них «Фонтанке» рассказал начальник УГМС ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Цепелев.

По его словам, специалисты провели практически полный объем запланированных полевых работ, теперь необходимо обобщить и проанализировать огромное количество показателей, после чего они должны быть включены в программу моделирования Невской губы. Модельные расчеты покажут, как изменилась её геометрия за последние десятилетия и как повлияют на ее наполнение во время наводнений намывные территории, которые могут там появиться. Если критических значений мы достигли, неизбежно встанет вопрос о полной недопустимости появления новых нарывов. Для девелоперов с их замыслами он выглядит трагически. Впрочем, альтернатива еще хуже – бездумное намывание территорий для элитной недвижимости сделает дамбу бессмысленной, ибо она не сможет выполнить свою главную функцию и защитить город от наводнений. Но такие выводы пока не звучат.

Минус 30%, но не будем спешить

Большинство цифр нуждается в серьезной обработке. Но результаты замеров расхода (объема воды, переносимого рекой за единицу времени) Невы уже есть: в мае он превысил среднеклиматический уровень (по статистической обработке последних 30 лет) на 30%, в августе на 20%. Осталось сделать замеры в октябре, чтобы получить результат по всем доступным для навигации сезонам. Но кое-что понятно сейчас.

Превышение среднеклиматического уровня расхода Невы на 30% в мае 2018 года говорит о том, что в каком-нибудь следующем мае при возникновении шторма на Балтийском море и закрытии шлюзов дамбы уровень воды в Невской губе повысится на 190 сантиметров не за 48 часов, а на 30% быстрее. Если следовать выводу ученых второй половины прошлого века, то этого времени может не хватить, чтобы шторм утих – тому самому базовому выводу, на котором основан проект дамбы. И мы приходим к весьма печальному для девелопмента результату: строители не виноваты, но шансов у них нет.

Правда, Валерий Цепелев просит не бежать впереди паровоза:

- Ребята, подождите! Работает группа ученых, дайте возможность прогнать все полученные данные через компьютерную модель. Результаты могут оказаться не такими, какими они вам сейчас кажутся, – сказал он корреспонденту «Фонтанки».

По словам главы северо-западного Росгидромета, цифры увеличенного расхода Невы стали результатами почти 90 замеров в реперных точках, но только их для окончательных выводов мало, потому что в Невской губе за последние десятилетия изменилось много чего еще.

– Весной расход Невы всегда увеличивается, и нам повезло, что мы поймали этот всплеск. Дамба построена для критической ситуации, а критическая ситуация – это всегда совпадение нескольких причин, увеличение расхода Невы – одна из них. Теперь мы сможем просчитать, что будет в Петербурге, если на 30-процентное увеличение расхода реки наложится балтийский шторм, – говорит Валерий Цепелев.

Уже сейчас понятно и то, что в Невской губе изменились глубины и рельеф дна. Соответствующие замеры были сделаны в районах Большого порта Санкт-Петербург, терминала «Феникса» в Бронке, около Лахта-Центра и «Морского фасада» – везде, где проводились насыпные работы. Глубины в этих местах уменьшились, но изменились геометрия течений и профиль дна, в связи с чем делать выводы о взаимном влиянии этих факторов друг на друга без их системной обработки на компьютерной модели преждевременно.

Валерий Цепелев уверен, что увеличившийся расход Невы к действиям строителей вообще не имеет отношения – это результат поднявшегося за последние годы уровня воды в Ладожском озере. Для ученых этот момент содержит интригу. По словам Валерия Цепелева, водоем по-своему уникален, и одним из проявлений этой уникальности является цикличность подъема уровня воды в нем.

– В Ладожском озере уровень воды поднимается примерно раз в 30 лет. Каким-то образом это связано с притоком рек, которые в него впадают, но каким именно, от чего такая цикличность зависит, неизвестно. Гидрологи не могут найти однозначный ответ, хотя и выдвигают разные версии.

Зато все остальные изменившиеся параметры – глубины, профиль дна, геометрия течений – с уже построенными намывами так или иначе связаны. Как совокупность таких факторов повлияет на наполняемость чаши Невской губы при закрытых шлюзах дамбы, в скором времени и должно стать известно.

- Когда мы закончим исследования и загоним все цифры в компьютерную модель, то будем добавлять туда по одному предполагаемому намыву и получать вывод о влиянии его на акваторию в условиях шторма, – говорит глава северо-западного Росгидромета.

В рамках государственного контракта специалисты учреждения должны сделать научный прогноз влияния всех климатических изменений на скорость наполнения водами Невы Невской губы во время наводнений.

Курсом к архипелагу

«Деловой Петербург» связывает инициативу комитета по градостроительству и архитектуре о заказе такого исследования с планами компании, контролируемой миллиардером Евгением Пригожиным, реализовать проект «Залив островов», для которого потребуется намывная территория общей площадью около 200 гектаров.

Кроме того, весной 2017 года начал обсуждаться еще один пафосный проект под названием «Новый Петербург». В его рамках предполагается намыть в Финском заливе целый архипелаг, на островах которого заявлялись самые неожиданные фантазии, включая небольшой аэропорт. Общая площадь намывов в этом проекте может составить почти 5 000 гектаров, впрочем, журналисты уже обозвали его нереализованным.

Что касается существующих намытых территорий, то, по данным ДП, который ссылается на комитет по градостроительству и архитектуры, для «Морского фасада» уже появилось 238 гектаров и еще столько же планируется. Порт Бронка прирос 120 гектарами, 370 и 236 гектаров предполагается намыть для реализации проектов «Новый берег» в Сестрорецке и «Северный берег» в Кронштадте соответственно.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»