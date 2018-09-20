На руководство «СМУ-303» возбудили еще одно уголовное дело. 180 миллионов прятали от налоговиков на сторонних счетах

В Петербурге возбуждено очередное уголовное дело по деятельности компании «СМУ-303». Топ-менеджмент заподозрили в утаивании денег от налоговой.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, Следственный комитет при оперативном сопровождении отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Василеостровского УМВД возбудил дело по статье 199, часть 2 («сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов»). По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства «СМУ-303» с начала 2017 года по середину 2018-го организовали расчеты с контрагентами через сторонние юрлица, минуя банковские счета своей компании. Всего обходным путем прошли 186 млн рублей. Это помогло «СМУ-303» избежать списания налоговой задолженности в размере 23 млн рублей.

Накануне Арбитражный суд Петербурга и области зарегистрировал иск ВТБ к «СМУ-303» на 550 млн рублей. Одновременно следы преступления в этой задолженности ищет ГСУ ГУ МВД Петербурга и области.

Ранее гендиректор компании Виктор Мусихин стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты 243 рабочим на сумму 26 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Он пробыл месяц под домашним арестом и был освобожден в августе после того, как предъявил доказательства погашения долгов перед сотрудниками.

В новом уголовном деле, об утаивании денег на счетах компании, подозреваемых пока нет. Санкция статьи 199.2 УК предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Строительно-монтажное управление №303» побеждало на аукционах по реконструкции теплосетей, являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино для «Ё-мобилей», строило коллектор под Адмиралтейской набережной и перинатальный центр в Петрозаводске.