В Пулково не могли приземлиться самолеты из Ниццы, Москвы и Барселоны. Оттуда вылетал борт №1

Сбои в авиасообщении наблюдались в Санкт-Петербурге под вечер 20 сентября. Читатели «Фонтанки» сообщили, что в Пулково разворачивают самолёты перед посадкой.

Действительно, по данным сайта flightradar, лишний километраж в воздухе пришлось намотать бортам из Ниццы, Москвы и Барселоны.

Примерно в это же время в том же районе внезапно перекрывали движение транспорта. «Более 40 минут были перекрыты выезды на кольцевую в районе Юго-Запада», – сообщают наши читатели.

Напомним, днём на Петроградской стороне, по словам автомобилистов, перекрывали Каменноостровский проспект и Кронверкскую набережную, из-за чего весь район встал в пробках. Кроме того, плотнее обычного было в Центральном районе: в 13:24 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 2,7 километра на Смольной и Воскресенской набережных от улицы Смольного до проспекта Чернышевского, в которой водители теряли 28 минут, что на 23 минуты больше обычного.

Отметим, что примерно на это время пришлось посещение и выступление главы государства Владимира Путина на Евразийском женском форуме в Таврическом дворце, который находится на Шпалерной улице.

Пробки, которые наблюдаются на КАД сейчас, вызваны дорожными работами (на севере и на внешнем кольце перед вантовым мостом), а также, видимо, аварией (на внутреннем кольце перед развязкой с Московским шоссе).