«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья». Матвиенко угрожает выходом России из Совета Европы

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сказала, что Россия изучает возможность выхода из Совета Европы. Об этом она заявила 20 сентября на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге, на полях Евразийского женского форума.

По словам Матвиенко, между Москвой и Страсбургом накопилось слишком много противоречий.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», – заявила спикер верхней палаты российского парламента.

Напомним, Россию лишил права голоса и мест в руководящих органах ПАСЕ еще в 2014 году – после воссоединения с Крымом. Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что таким образом «власти РФ бьются за решение о возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы». Осенняя сессия ПАСЕ начнется 8 октября, там должны обсуждать этот вопрос.