За участие в первом этапе проектирования кольцевой линии петербургского метро поборются две компании

Компании «Институт Стройпроект» и «Геокад» конкурируют на конкурсе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) за контракт на подготовку проекта планировки территории для размещения кольцевой линии метро от станции «Лесная-2» до «Большой проспект-2».

«Институт Стройпроект», у которого из последних крупных работ можно отметить проект Восточного скоростного диаметра, в своей заявке обозначил, что готов создать чертеж возможного маршрута ветки метро на территории Выборгского, Петроградского и Василеостровского районов за 39,5 млн рублей. В то же время компания «Геокад» снизила в своей заявке цену контракта всего лишь на 100 рублей. Победителя КРТИ выберет 21 сентября 2018 года.

Всего за создание графических материалов с подробным описанием и обоснованием выбора трассировки, а также с анализом статуса земельных участков, через которые проходит метро, КРТИ готов заплатить 39,9 млн рублей . Ранее о создании кольцевой линии метро заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, создание такой ветки можно закончить в течение 10 лет, потратив на это 300 млрд рублей.