Экс-главу партии «За справедливость» отправили на психиатрическую экспертизу, лишили мандата депутата Купчино, арестовали BMW и более 400 тысяч долларов

Бывший глава петербургского отделения партии «За справедливость» и депутат МО «Купчино» Александр Смехов отправлен в психиатрическую больницу. Процедуру освидетельствования политика и бизнесмена, обвиняемого в покушении на мошенничество, инициировало следствие.

О производстве судебно-психиатрической экспертизы «Фонтанке» рассказали 20 сентября в объединенной пресс-службе судов. О помещении Смехова в психиатрическую больницу №6 следствие просило 28 августа, ходатайство было удовлетворено Смольнинским районным судом. Также на данный момент суд арестовал автомобиль BMW, 300 тысяч долларов США и 100 тысяч евро (117 тысяч долларов) в целях обеспечения исполнения приговора по делу о мошенничестве, если он состоится.

Кроме того, как рассказали «Фонтанке» в МО «Купчино», 18 сентября муниципальный совет рассмотрел запрос о сложении полномочий депутата Смехова. Причиной стало обращение прокуратуры в связи с тем, что народный избранник не сдал декларацию.

Напомним, что Александра Смехова задержали 24 июля 2017 года во время передачи 150 тысяч евро. Считается, что до этого он получил 60 млн рублей от петербургского бизнесмена. За эти деньги Смехов якобы пообещал восстановить разрешение на строительство, которое было отменено тремя инстанциями арбитражного суда. В Следственном комитете решили, что реальной возможности исполнить обещанное у него не было, и возбудили уголовные дела по статьям 30 УК РФ и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Во время следствия Смехов подал в суд на главу МО «Купчино», экс-главу «Молодой гвардии Единой России» в Петербурге Михаила Черепанова, потребовав с него 6 млн рублей. Гражданский иск находится на рассмотрении Приморского районного суда. Как пояснил «Фонтанке» Черепанов, речь идет о бизнес-конфликте, произошедшем еще до того, как он стал главой муниципального совета.

Интересно, что в этом же суде ранее рассматривался иск Смехова к Андрею Пономареву, бывшему юристу комитета по законодательству петербургского парламента, некоторое время возглавлявшему избирком Кировского района. Как говорится в решении суда, «6 марта 2015 года стороны встретились около здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, передача денежных средств происходила в припаркованном автомобиле истца, денежные средства в размере 5 000 000 руб. были упакованы, после передачи денежных средств ответчик взял в своем автомобиле паспорт, и стороны прошли в здание ЗакСа, где на первом этаже, у стола недалеко от поста охраны, Пономарев А.А. написал расписку». Суд встал на сторону Смехова, постановив вернуть ему денежные средства.

На данный момент в отношении Пономарева также расследуется уголовное дело о мошенничестве — уже по другому поводу.