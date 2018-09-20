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Общество
20.09.2018 16:58
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«Кто-то заинтересован, чтобы дело расследовалось в Петербурге». Прокуратура требует заново разобраться с клеветой в фильме «Дождя» про Трабера

Прокуратура реанимировала уголовное дело по спору петербургского предпринимателя Ильи Трабера с телеканалом «Дождь». Полиция больше полугода пыталась установить опорочившего репутацию бизнесмена, но надзор сомневается, что сделано достаточно. 

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов 20 сентября, на паузу предварительное следствие было поставлено ещё 14 июля. Полицейские с ноября прошлого года пытались установить, кого привлекать к ответственности по факту клеветы, на которую пожаловался Илья Трабер. Его возмутила первая часть документального сериала «Дождя» «Питерские», в которой говорилось о нём и о его бизнесе. 

Черкасов представляет интересы бывшего главреда «Дождя» Романа Баданина, с которым безуспешно искала встречи полиция, и журналиста Николая Ковалькова (он собирал информацию для фильма по договору с телеканалом). Оба вызывались на допросы в качестве свидетелей. Из жалоб в их интересах стало известно, что сериал дважды прошёл лингвистическую судебную экспертизу, результаты предоставили Траберу. Предварительное следствие приостановлено за «неустановлением обвиняемого». 

Сотрудникам прокуратуры понадобилось чуть больше двух недель, чтобы отыскать «слабые места» в решении. Надзорное ведомство сочло, что даже при отсутствии обвиняемого следователь должен был проявить больше активности. 31 июля дело направлено на дополнительное расследование. Заниматься им будут по-прежнему в Петербурге. Сторона защиты дважды просила передать дело в Москву, где «Дождь» производил сериал. Однако прокуратура нарушений территориальной подследственности не нашла. 

«Это лукавство. Выходит, что кто-то заинтересован, чтобы дело расследовалось в Петербурге, где заявитель, по мнению моих доверителей, может оказывать воздействие на расследование», – отметил Черкасов. 

Уголовное дело о клевете в отношении телеканала было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению предпринимателя Ильи Трабера. В середине 1990-х годов Трабер входил в совет директоров Морского порта Петербурга и считался крайне влиятельным и авторитетным бизнесменом в Северной столице. В 1997-м он возглавил совет директоров ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт» (ОБИП) — оно стало управляющей компанией порта. В сериале его называют партнером Николая Шамалова и экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

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