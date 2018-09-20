Mitsubishi отзывает старые «Аутлендеры» – из-за стекла, грозящего улететь с крыши

ООО «MMC Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке, отзывает 20 934 автомобиля Mitsubishi Outlander, информирует Росстандарт.

Отзыв касается автомобилей, проданных с января 2007 года по сентябрь 2009 года. Причина отзыва – возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки.

Хозяев машины, подпадающих под отзыв, проинформируют путём рассылки писем или по телефону. В ближайшем дилерском центре им бесплатно заменят стекло люка крыши. Автовладельцы могут и сами проверить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сверив VIN-коды со списком, данным на сайте Росстандарта в приложении.