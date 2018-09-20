Останки 220 защитников Ленинграда захоронили с воинскими почестями на Невском пятачке

Церемония захоронения останков 220 бойцов Красной Армии, погибших при битве за Ленинград, состоялась на территории Невского пятачка в Ленинградской области, рассказали в пресс-службе Западного военного округа 20 сентября.

Останки воинов найдены поисковыми отрядами за период «Вахты памяти» в Кировском районе этим летом.

«Воинские почести павшим традиционным салютом отдал почетный караул Западного военного округа. В церемонии приняли участие военнослужащие поискового батальона округа, члены поисковых отрядов и несколько родственников погибших, которых удалось найти», — отметили в ЗВО.

Расположенный на левом берегу Невы район Невского пятачка являлся плацдармом, с которого советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Подробнее о работе поисковиков можно прочитать в материале «Фонтанки».