«Университетская аптека» не будет покидать российский рынок из-за убытков

Ретейлер «Университетская аптека», «дочка» финской Yliopiston Apteekki, окончил 2017 год с убытком 6,1 млн рублей против 9,2 млн рублей прибыли годом ранее, следует из отчетности компании в базе СПАРК. Выручка компании при этом увеличилась на 5% — до 1,15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что из-за убытков российский рынок покинул ретейлер Kesko, а сеть Prisma была вынуждена закрыть часть объектов.

Однако акционеры «Университетской аптеки» пока намерены поддерживать компанию, рассказала ее генеральный директор Ольга Липина. «Мы обсуждали, почему сложилась такая ситуация. Наши учредители считают, что потенциал для роста есть, хотя, скорее всего, это не перспектива ближайшего полугодия», – пояснила она.

Уход в отрицательную зону топ-менеджер объяснила усилением конкуренции и демпингом со стороны российских игроков. По ее словам, рано или поздно у них должен кончиться «запас прочности», и тогда они тоже будут вынуждены повышать цены. Удастся ли «Университетской аптеке» улучшить показатели рентабельности, будет ясно по итогам высокого сезона (осень – начало зимы. – Прим. ред.), заключила Ольга Липина.

По данным сайта «Университетской аптеки», ее сеть насчитывает 44 точки в Санкт-Петербурге, она входит в десятку крупнейших фармретейлеров Северной столицы.

Подробнее о том, почему финский бизнес продолжает уходить из России, читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами можно в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.