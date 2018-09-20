Российские активы Kiilto не вошли в сделку с производителем красок Teknos

Российские активы финской компании Kiilto не вошли в сделку с производителем красок Teknos. Как сообщили «Фонтанке» 20 сентября в российском представительстве компании, три завода в Калуге, Раменском и Ленинградской области по-прежнему принадлежат Kiilto.

Ранее сообщалось, что финская Teknos выкупит у Kiilto бизнес по производству лаков и грунтовки для паркета и станет владельцем торговых марок и ноу-хау Kiilto в упомянутом сегменте. Передача прав собственности будет происходить поэтапно в конце 2018-го и начале 2019 года. При этом отмечалось, что бизнес Kiilto по производству продукции для паркета охватывает рынки Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, России, Белоруссии и Украины.

Однако на российских предприятиях такие покрытия не выпускали, а импортировали из Финляндии. Таким образом, три предприятия АО «Киилто-Клей» продолжают принадлежать Kiilto.

По данным СПАРК, выручка АО «Киилто-Клей» в 2017 году составила 1,13 млрд рублей, сократившись на 4% к прошлому году. Выручка ООО «Текнос», управляющей заводом лакокрасочных изделий в Петербурге, достигла 2,8 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами можно в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.