Первый официальный ролик «кортежного» Aurus Senat скрывает его в тумане

Рекламный ролик люксового седана Aurus Senat, выложенный на YouTube-канале Aurus Russia, за три дня, к 20 сентября, набрал более 19 тысяч просмотров. Любопытно, что первое официальное видео появилось в сети намного позже официальной презентации, прошедшей в конце августа на Московском автосалоне.

По сюжету, седан ездит по ночной Москве, а одновременно мужчина – вероятно, бизнесмен-автовладелец – выигрывает партию в шахматы. Создатели ролика оставили место для фантазии зрителей, показывая машину только в темноте и лишь под конец в тумане. Притом что и СМИ, и автомобильные блогеры уже давно показали её во всех деталях.

Описание ролика также обходится без технических подробностей: «Лучшие российские дизайнеры и инженеры создали автомобили Aurus, которые обладают уникальными характеристиками и сочетают в себе великолепные ходовые качества, безукоризненный комфорт, безопасность, непревзойденную защиту пассажиров и пешеходов. Неподвластный времени благородный дизайн вдохновлен традициями русской роскоши и искусно воплощен в классической элегантности Aurus».

Автомобили «Единой модульной платформы» (проект «Кортеж») получили марку Aurus, созданную путём объединения слов Aurum (лат. «золото») и Russia. На сегодняшний день все семейство оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Двигатель V8 агрегатирован с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ R932 российской разработки. Привод у всех автомобилей ЕМП полный. Это крупная машина: её длина – 6,6 метра, ширина – 2 метра с небольшим. Бронированный «Аурус» (лимузины всегда бронированные) весит около 6,5 тонны, без брони – 2,7 тонны.

Для полной картины приведём два обзора по итогам Московского автосалона.

Видео: YouTube/CET-auto

Видео: YouTube/Лиса Рулит

Разработкой автомобилей российского люксового бренда Aurus занимается ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж». Автомобили Aurus получили имена кремлевских башен «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Основной автомобиль семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus SenatL imousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, а внедорожник 4124 – Aurus Komendant.

Общероссийская премьера лимузина Aurus состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. На машины семейства планируют пересадить и других российских чиновников. В конце августа публике представили лимузин и седан Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок первого лица государства.

В июле стало известно, что в проект «Кортеж» вложится инвестиционный холдинг Tawazun из Абу-Даби (ОАЭ).