Как получить компенсацию за задержку «Аллегро»

1 Каково это – опоздать из-за сбоя на железной дороге в Финляндии?

Масштабный сбой в работе финских железных дорог 19 сентября привел к неразберихе с движением поездов по всей стране и к тому, что не менее десяти россиян остались на вокзале до утра, так как «Аллегро» уехал без них.

За 15 минут до отправки вечернего «Аллегро» №788 по громкоговорителю на финском вокзале на русском языке объявили, что состав отправится в 1:30 вместо 20:00. Часть пассажиров, доверившись финской пунктуальности, ушли дожидаться своего поезда в более приятных местах, чем вокзал. Те, кто остался, не смогли нормально следить за работой информационного табло, где из-за сбоя в системе периодически появлялись знаки вопроса.

Когда табло окончательно починили, то оказалось, что следующий «Аллегро» уйдет в 7 утра, а вечерний уже мог покинуть финскую столицу. Около 10 пассажиров остались в недоумении и ожидании. Справочная служба финских железных дорог не работает после 22 часов, так что если вы остались на вокзале, то никакой актуальной информации вы не получите. Сайт компании сообщает об изменениях, однако петербургский поезд он игнорировал. Что же делать в такой ситуации?