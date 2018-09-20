Как получить компенсацию за задержку «Аллегро»

1 Каково это – опоздать из-за сбоя на железной дороге в Финляндии?
Масштабный сбой в работе финских железных дорог 19 сентября привел к неразберихе с движением поездов по всей стране и к тому, что не менее десяти россиян остались на вокзале до утра, так как «Аллегро» уехал без них.
За 15 минут до отправки вечернего «Аллегро» №788 по громкоговорителю на финском вокзале на русском языке объявили, что состав отправится в 1:30 вместо 20:00. Часть пассажиров, доверившись финской пунктуальности, ушли дожидаться своего поезда в более приятных местах, чем вокзал. Те, кто остался, не смогли нормально следить за работой информационного табло, где из-за сбоя в системе периодически появлялись знаки вопроса.
Когда табло окончательно починили, то оказалось, что следующий «Аллегро» уйдет в 7 утра, а вечерний уже мог покинуть финскую столицу. Около 10 пассажиров остались в недоумении и ожидании. Справочная служба финских железных дорог не работает после 22 часов, так что если вы остались на вокзале, то никакой актуальной информации вы не получите. Сайт компании сообщает об изменениях, однако петербургский поезд он игнорировал. Что же делать в такой ситуации?
2 Куда обращаться за помощью и информацией?
В такой внештатной ситуации, какая случилась 19 сентября, когда вы не понимаете, когда и с какой платформы отправится поезд, а кассы уже закрыты, лучше всего обратиться к сотрудникам VR, это может быть даже охранник, его легко узнать по фирменным буквам на форме.
Справочная служба VR по телефону +358800166888 работает только c 5 утра. Однако на то она и справочная, что каких-то действий, которые идут вразрез с инструкциями, сотрудники сделать не могут. Ещё один номер VR, по которому можно обращаться за информационной поддержкой ночью в случае экстренной ситуации, – +358 800132323. Приобрести новый билет, разумеется, можно в автомате или на сайте.
3 Где обменять билет?
Обмен билетов (с доплатой или за ту же цену) производится в кассе. Кассы работают с понедельника по пятницу с 7:30 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00. В нашем случае билеты россияне смогли поменять только ближе к 8 утра, когда появилось руководство.
4 Где дождаться утра?
Лучше всего спокойно до утра выспаться в гостинице. На вокзале остаться не получится — в Хельсинки он закрывается, когда уходит последний поезд, то есть после двух ночи, а снова он готов принять посетителей в пять утра.
Если гостиница — не ваш вариант, то можно подождать на автобусном вокзале в ТЦ Kamppi, который открыт круглосуточно. Там же можно зарядить гаджеты и сходить в туалет. Карта бесплатных туалетов Хельсинки.
Около вокзала также много увеселительных заведений, но большинство баров работают до трех ночи, а не до утра. Однако есть несколько исключений, "Гугл" вам в помощь. Продукты ночью можно купить в магазине S-market напротив вокзала, который является одним из немногих круглосуточных продуктовых магазинов в Суоми.
5 Как получить компенсацию за задержку?
Обычно бланки заявлений выдают прямо в поезде или на вокзале. В случае с VR заявку можно заполнить онлайн. Если поезд опоздал по вине перевозчика на 60 – 119 минут включительно, пассажирам вернут 25% стоимости проезда, если задержка составит 120 минут и больше, размер компенсации составит 50% стоимости проезда. Денежную компенсацию выплачивает тот перевозчик, у которого пассажир приобрел билет. Однако есть много НО вроде «обстоятельств непреодолимой силы».
Как пояснили «Фонтанке» в VR, каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от того, насколько негативной ситуация была для пассажира, например он опоздал на самолёт. Финский перевозчик рекомендует заполнить форму на сайте компании и подробно описать ситуацию. Подробная информация об условиях и суммах компенсации есть на сайте РЖД.
6 Можно ли получить бесплатный билет на следующий поезд, если я опоздал по вине перевозчика?
Это нелегко, потому что зависит от конкретной ситуации, но, как показал опыт, возможно. Однако в связи с тем, что кассы открываются достаточно поздно, уехать вы сможете не раньше 11 часов.