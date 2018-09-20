Эксперты ГК «Эталон» прогнозируют изменение продукта из-за законодательных новелл

ГК «Эталон»

Одним из ярких и насыщенных мероприятий первого дня форума PROEstate, стартовавшего в Москве 19 сентября, стала практическая конференция «Маркетинг за МКАДом: лучшие практики и технологии, которые работают по всей стране и за ее пределами».

В мероприятии приняли участие два эксперта Группы «Эталон». Коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин выступил в качестве модератора сессии, а коммерческий директор Московского территориального управления Группы Василий Фетисов участвовал в дискуссии.

Обсуждая вопросы влияния законодательных новелл на рынок, участники конференции сошлись во мнении, что все изменения, происходящие на рынке, приведут к изменению продукта. Эксперты признают, что новые условия достаточно тяжелы для застройщиков в части привлечения финансирования и планирования бизнеса. Однако для покупателей они имеют определенный положительный эффект. Он станет следствием усиления конкуренции застройщиков, которая будет выражаться в первую очередь в повышении потребительских характеристик продукта. Для привлечения клиентов застройщики будут предлагать максимально привлекательный внешне продукт – проекты с качественной архитектурой, высоким уровнем дизайна мест общего пользования, ландшафта. Вырастет спрос на отделку, следовательно, и предложение чистовой отделки. А вот снижения цены ждать не стоит. Как отметил Василий Фетисов, стоимость недвижимости продолжает повышаться. «Только за второй квартал текущего года средняя фактическая стоимость 1 кв. м. жилья, реализованного Группой «Эталон», выросла на 6% и достигла отметки в 121 тыс. руб. за кв. м. До конца года ожидаем рост на 10%. В 2019 году также прогнозируем сохранение тенденции роста цен», – отметил эксперт.

Василий Фетисов также подчеркнул, что для успешной работы в новых условиях и поддержания спроса застройщикам необходимо становиться максимально гибкими, очень быстро подстраиваться под требования покупателей и увеличивать темпы строительства объектов.

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