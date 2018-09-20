VR: Пассажиры опоздавших «Аллегро» могут рассчитывать на компенсацию. Причиной сбоя в движении поездов стали "проблемы безопасности"

Из-за масштабного сбоя на железной дороге в Финляндии 19 сентября два вечерних поезда «Аллегро» пришли в Петербург и Хельсинки с опозданием в два часа. Некоторые пассажиры вынуждены были даже провести ночь в финской столице из-за неразберихи с информированием.

В пресс-службе финского перевозчика VR «Фонтанке» так и не смогли чётко объяснить, почему в тот вечер десятки поездов не смогли выехать вовремя и задержались в пути. Железнодорожный транспорт на юге страны был обездвижен почти на два часа.

«Была проблема в нашей инфраструктуре… с устройством безопасности, — заявили в компании. — Эта проблема вызвала задержки до 170 минут. «Аллегро» отправлением Хельсинки — Петербург опоздал на 103 минуты. Он должен был отправиться в 20:00, но выехал только около 22:00. Вечерний «Аллегро» из Санкт-Петербурга также прибыл в Хельсинки с опозданием в 2 часа».

Перевозчик затруднился сказать, сколько пассажиров пострадало из-за масштабного сбоя.

За задержку от 60 до 119 минут полагается компенсация в 25% от стоимости билета, и 50% — от 120 минут, если задержка не была вызвана «обстоятельствами непреодолимой силы». В РЖД заверили, что пассажиры получили и заполнили бланки с заявкой на компенсацию.

По информации «Фонтанки», по меньшей мере десять человек не смогли выехать из Хельсинки, поскольку ориентировались по электронному табло отправлений и прибытий, на котором, как потом оказалось, было указано неверное время отправления — 23:57, а по факту «Аллегро» уехал в 21:57. Отметим, что на вокзале в Хельсинки нет круглосуточных касс или точки информации, а сам вокзал закрывается после отправления последнего поезда (примерно в 2 часа ночи) до 5 утра.

«Пассажиры наверняка получат какую-то компенсацию, потому что задержка была два часа», – заверили в VR, подчеркнув, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при заполнении формы на сайте компании следует подробно описать ситуацию и обстоятельства, например опоздание на самолёт из-за задержки поезда.