Российское правительство утвердило проект профицитного бюджета. Впервые с 2014 года

Проект профицитного федерального бюджета на 2019 год одобрило правительство РФ 20 сентября. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.

«Бюджет 2019 года будет не просто сбалансированным. Планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 года. Объём государственного внешнего долга остаётся на относительно невысоком уровне. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы – чуть более 18 трлн рублей. Мы ожидаем, что к концу следующего года объём Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования уровня», — прокомментировал Медведев.

По его словам, в ближайшие годы планируется поддерживать отрасли промышленности с высоким потенциалом расширения экспорта или замещения импорта на внутреннем рынке. Речь идёт об автопроме, выпуске станков и оборудования. Также меры поддержки предусмотрены для промышленной инфраструктуры, инновационных компаний, фармацевтики, медицинской промышленности.

Медведев пообещал совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы дать регионам больше возможностей зарабатывать. Для этого планируется перераспределить доходы от акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты.

Ранее премьер предрёк непростые шесть лет для российской экономики. Работу в этой сфере придётся выстраивать в условиях санкций и возможного расширения торговых войн.