ВАДА подтвердило восстановление в правах Российского антидопингового агентства. Московскую лабораторию ждет дополнительная инспекция

Российское антидопинговое агентство официально восстановлено в правах. Об этом сообщает твиттер-аккаунт ВАДА со ссылкой на заявление президента организации Крейга Риди.

Решение было принято с одним условием, что Международное антидопинговое агентство получит допуск к базе анализов спортсменов московской лаборатории до конца года. Иначе в отношении РУСАДА вновь будут введены санкции.

WADA President, Sir Craig Reedie: «Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)