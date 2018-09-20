ВАДА подтвердило восстановление в правах Российского антидопингового агентства. Московскую лабораторию ждет дополнительная инспекция

Российское антидопинговое агентство официально восстановлено в правах. Об этом сообщает твиттер-аккаунт ВАДА со ссылкой на заявление президента организации Крейга Риди.

Решение было принято с одним условием, что Международное антидопинговое агентство получит допуск к базе анализов спортсменов московской лаборатории до конца года. Иначе в отношении РУСАДА вновь будут введены санкции.

WADA President, Sir Craig Reedie: «Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2) — WADA (@wada_ama) 20 сентября 2018 г.

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако на минувшей неделе министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия.